Samanyolu Haber /Ekonomi / Google aramalarında Bitcoin patlaması /30 Mayıs 2019 15:33

Google aramalarında Bitcoin patlaması

2019 yılına hızlı başlayan kripto para birimi Bitcoin, internette en fazla merak edilen kelimelerin başında geliyor. Mayıs ayında Google aramalarında Bitcoin'e duyulan ilgi iki kat arttı.

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Kripto para birimleri içinde en fazla işlem gören Bitcoin 9 bin doların hemen altında işlem görüyor. Bu rakamın da yaklaşık 18 ay öncesiyle aynı olduğu belirtiliyor.

Bitcoin’e karşı duyulan ilgi, kripto paranın değerinin 20 bin dolarlık rekor seviyeyi gördüğü 2017’nin sonlarındaki noktaya ulaştı.

Google’dan elde edilen veriler, Bitcoin aramalarında yılın başından itibaren istikrarlı bir artış olduğunu gösteriyor. 

GOOGLE ARAMALARINDA MAYIS FARKI

Buna göre geçen yıl boyunca azalan ilgi zirveyi yakaladığı 2017 yılı kasım ayındaki seviyeye yükseldi. Kripto paralarla ilgili arama sonuçlarına dayanan Google Trends verilerine göre, mayıs ayında Bitcoin’e duyulan ilgi 2 kat daha arttı. 

Bu da kripto para biriminin fiyatındaki artışı yansıtıyor. Litecoin, Ethereum ve Ripple’ın da aralarında bulunduğu diğer markalarla ilgili aramalar da son aylarda arttı.

2017 yılı aralık ayında 19 bin doları aşan Bitcoin'in değeri 3 bin dolara kadar gerilemişti.
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