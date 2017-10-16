Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa'dan Türkiye’ye yardımdan 1 milyar euro kesilecek /16 Ekim 2017 12:06

Avrupa'dan Türkiye’ye yardımdan 1 milyar euro kesilecek

Financial Times dergisi, AB'nin Almanya'nın çağrısı üzerine, Türkiye'ye mali yardımda 1 milyar euro’yu aşkın bir kesintiye gidilebileceğini öne sürdü.

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Britanya’nın ekonomi gazetesi Financial Times (FT), Avrupa Birliği’ne (AB) üye devletlerin, Ankara ile bozulmakta olan ilişki konusunda bir güç gösterisine hazırlandıklarını yazdı.

AB liderlerinin 19-20 Ekim günlerinde yapacağı zirvede Almanya’nın çağrısı üzerine Türkiye’nin ele alınacağı belirtilirken, zirvede Türkiye ile katılım müzakerelerinin dondurulması veya sonlandırılmasının beklenmediğini ancak mali yardımda 1 milyar euro’yu aşkın bir kesintiye gidilebileceğini öne sürdü.

FT’de “Ankara’nın siyasi baskılar ve AB vatandaşlarının hapsedilmesi konularında AB hükümetleri arasında yaygın bir kızgınlık olsa da bazılarının göç, güvenlik ve Suriye’ye ilişkin işbirliğine zarar verilmesinden endişe ettiği” görüşü de dile getirildi.

FT’ye konuşan ancak adını vermeyen bir üst düzey diplomat; “Türkiye insan hakları ihlalleri ve hukukun üstünlüğü konusunda sürekli geriye gidiyor. Avrupa, AB-Türkiye ilişkilerinin bütün boyutlarını değerlendirmeli ve gerekirse aday üyelik statüsünü de yeniden gözden geçirmeli” dedi.

AB, Türkiye’ye her yıl 4 milyar doların üzerinde fon ayırıyor.
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