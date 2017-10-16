Samanyolu Haber /Gündem / Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir? /16 Ekim 2017 12:00

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Ahmet Bozkuş , inişli çıkışlı Türkiye'nin dış politikasını 3 dakikada özetlemiş....

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Ahmet Bozkuş You Tube kanalında yayınladığı videoda Türkiye'nin Dış Politikasını anlattı.. 
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