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Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?
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Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?
/
16 Ekim 2017 12:00
Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?
Ahmet Bozkuş , inişli çıkışlı Türkiye'nin dış politikasını 3 dakikada özetlemiş....
Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?
Ahmet Bozkuş You Tube kanalında yayınladığı videoda Türkiye'nin Dış Politikasını anlattı..
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Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?
Ahmet Bozkuş , inişli çıkışlı Türkiye'nin dış politikasını 3 dakikada özetlemiş....
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Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?
Ahmet Bozkuş , inişli çıkışlı Türkiye'nin dış politikasını 3 dakikada özetlemiş....
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