Samanyolu Haber /Gündem / 'Kullananı zombiye çeviren uyuşturucu' operasyonunda TV sunucusu da alındı /16 Ekim 2017 12:07

'Kullananı zombiye çeviren uyuşturucu' operasyonunda TV sunucusu da alındı

Dünyada hızla yayılan, bağımlıyı zombiler gibi saldırganlaştıran 'flakka' isimli sentetik uyuşturucu, postada yakalandı. Postanın alıcısının bir televizyon kanalında haber sunduğu ve Flakka ile ilgili haberler yaptığı belirlendi.

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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Uluslararası Posta İşleme Merkezinde narkotik dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen rutin kontrolde ‘Baron’ ve ‘Aika’ isimli narkotik köpeklerin tepki vermesi üzerine, İspanya’dan gönderilmiş ve alıcısı İstanbul’da Ü.K. olan posta gönderisi açıldığında içerisinde üzerinde “Ocean Burst” yazılı 50 adet küçük paket olduğu görüldü. Paketler açılarak içindeki beyaz renkli toz maddeden alınan numune uyuşturucu test cihazında analiz edildiğinde, Flakka isimli sentetik uyuşturucuda kullanılan kimyasal olan “Alpha-PVP hydrochloride” sonucu alındı.

ÜZERİNDEN SARI BASIN KARTI ÇIKTI

Bunun üzerine başlatılan operasyonda Esenyurt Posta Dağıtım Merkezi’ne gelen ve alıcı kısmında ismi yer almamasına rağmen kendisine ait olduğunu söyleyen S.O.’ya gönderi teslim edildi. S.O. gönderiyi teslim aldıktan sonra gümrük muhafaza memurları tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.O.’nun yapılan üst aramasında üzerinden sarı basın kartı çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda S.O.’nun daha önce bu uyuşturucu hakkında bir kanalda haber yaptığı tespit edildi. S.O’nun ifadesinde, gönderinin alıcısı olarak görünen Ü.K.’nın kuzeni olduğunu beyan ettiği öğrenildi.  Uyuşturucuya el konulurken, şüpheliler hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
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