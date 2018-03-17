Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'dan ABD'ye vergi misillemesi geldi /17 Mart 2018 12:04

Avrupa'dan ABD'ye vergi misillemesi geldi

Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı "misilleme" listesinde, fıstık ezmesi, portakal suyu, tütün, kot pantolon, motosiklet ve çeşitli çelik ürünler yer aldı.

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AB Komisyonu, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı misilleme yapılacak ürünler listesini yayınladı.

MISIRDAN TÜTÜNE

Toplam 10 sayfalık listede AB'nin ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yer verildi.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD'nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alacağını duyurmuştu.
Diğer yandan AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulunmuştu.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, gelecek hafta gümrük vergileri ve diğer ticaret konularını görüşmek üzere buluşacak.
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