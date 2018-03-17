Samanyolu Haber /Gündem / Başkan olsun diye koşturan Hüdapar'cılar bile desteği çekmiş /17 Mart 2018 11:58

Başkan olsun diye koşturan Hüdapar'cılar bile desteği çekmiş

AKP'nin Afrin operasyonuyla beklediği milliyetçi oylar bir yana Kürt seçmende neredeyse kendini sıfırladı. AKP'nin anketçilerinden biri olarak bilinen MAK Danışmanlık sahibi Mehmet Ali Kulat son oy oranlarını açıkladı

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Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat'a son anketlerle ilgili kendisine verdiği sonucu bugünkü köşesine taşıdı. 

Mehmet Ali Kulat'ın AKP'ye Güneydoğu'dan gelen oy akışının sıfırlandığını ve bunun nedenlerinden birinin de Afrin olduğunu ve AKP'nin oy oranın kararsızlar hariç 40 bandında olduğunu aktardı. 

Ahmet Takan'ın Yeniçağ gazetesinde, "Kim kime küsmüş?.. Bundan sonra kim kime küser?.." başlığı ile yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Sürekli saha çalışmaları ve anketler yapan MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat'a son anketleri soruyorum. "Şu anda AKP yüzde 40 bandında kararsızlar hariç. MHP de yüzde 7 bandında" diyor. 50 artı 1 nasıl olacak peki?.. Mehmet Ali Kulat, ittifakın götürdüklerine dikkat çekiyor;

"Referandum sürecinde de buna yakındı AKP, biraz daha yüksekti, sadece MHP'den yüzde 3 gelmişti ama o zaman Güneydoğu'dan ilave oy geliyordu. 2-3 puan ilave oy gelmişti. Şu anda Güneydoğu'dan oy gelişi sıfırlandı. Şöyle sıfırlandı; AKP'nin bölgede bir çekirdek oyu var ondan bahsetmiyorum. HDP'nin bir çekirdek oyu var ondan bahsetmiyoruz. 

Sadece  Güneydoğu'dan değil Kürt seçmenden yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayan Kürt seçmenden de bahsediyoruz. Bu Kürt seçmenin şu anda çekirdek yani Ak Parti'leşmiş baştan itibaren fasılasız Ak Parti'ye oy veren seçmeni hariç Ak Parti'ye oy verme noktasında bir düşüş görüyoruz. Bundan dolayı dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı Urfa'ya gitti  -ben de gittim- yani büyük kalabalıklar var vs. Ayrı mesele ama devlet erki ile hareket ettiğinizde gelirler yani. 

Çünkü, karşınızdaki kişi AKP Genel Başkanı olmasının ötesinde Cumhurbaşkanı. Doğal olarak insanların gelmesi anlaşılabilir. Ancak oy verme boyutuna geldiğinizde, biz bölgede çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda referandumda gelen ilave 2 puanın gelmediğini görüyoruz. Sadece Güneydoğu'da değil Türkiye genelinde Kürt seçmenden... 

Peki, bu Kürt seçmenin oy vermemesinde etkin roller neler? Yani daha önce verirken hatta referandumda bile vermişken şimdi niye vermiyor boyutuna baktığınızda, küçük bir kısmı bu Barzani ile yaşanan sorunlar, Kuzey Irak'la yaşanan sorunlar ki, şu anda çözülmüş gibi görünse bile bir kırılma oluşturmuş. 

Ama Afrin operasyonu Ak Parti'nin kullandığı aşırı milliyetçi dil MHP ile özdeşleşmesi de 1-2 puanlık bir kırılmaya neden oluyor şu anda. Ve Ak Parti bölgede bunu anlatamıyor. Yani Cumhurbaşkanı bizzat olaya kendi müdahil olmak durumunda. İşte şimdi de Diyarbakır'a gidiyor. İkincisi HÜDAPAR seçmeni orada önemli bir sayısal veri anlamında değil ama etki anlamında ciddi bir etkiye sahip. HÜDAPAR seçmeni de şu anda Ak Parti'nin yanında değil. Referandumda bunlar canla başla Ak Parti'nin yanındalardı."
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