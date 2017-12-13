Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da doğalgaz krizi /13 Aralık 2017 23:42

Avrupa'da doğalgaz krizi

Avrupa'yı vuran kara kış ve dondurucu havalar doğalgaz fiyatlarının da fırlamasına yol açtı

SHABER3.COM

Avusturya ve İngiltere'deki altyapı yerleşkelerinde oluşan sorunlar nedeniyle fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. Tedarik zincirinin güvenlik altına alınması konusuysa gündemin ilk sırasına yerleşti. Avusturya'da geçtiğimiz salı gaz depolama merkezinde yaşanan ve 21 kişinin yaralandığı patlama sonrası gaz dağıtımına yeniden başlandı

Gas Connect Austria yetkilisi Stefan Wagenhofer:

"Çok büyük bir kullanıcı olan İtalya'nın dışındaki tüm komşu ülkelerin acil bir operasyonla desteklenmesi için özellikle çabaladık. Slovenya'ya destek verdik ve aynı zamanda komşu ülkelerden de yardım aldık. Bu sırada, sizin de dediğiniz gibi, gece yarısından beri gaz akışına başladık. Hemen çalışmazsa adım adım ilerleyeceğiz ve boru hatlarının tekrar dolması sağlanacak. "

Avusturya'da yaşanan kaza Rusya'dan gelen gazın azalmasına ve İtalya'da bir günlüğüne gaz tedariğinde acil durum ilan edilmesine yol açtı. İngiltere'deyse geçtiğimiz hafta Kuzey Denizi'nde bir gaz merkezi boru hattındaki bir çatlak nedeniyle kapatılmıştı. Bu da ülkede doğalgaza yüzde 46 oranında zam yapılmasına neden olmuştu. Öte yandan Avrupa genelinde doğalgaz tedarik ücreti son dört yılın en yüksek seviyesini gördü.
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