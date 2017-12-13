Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Erdoğan'ın başını ağrıtacak soruşturma /13 Aralık 2017 23:39

Almanya'da Erdoğan'ın başını ağrıtacak soruşturma

Almanya'da başlatılan çete soruşturmasına daha önce sadece AKP Milletvekili Metin Külünk'ün adı karışmıştı. Bugün Alman Medyasında yer alan Haberlerde Erdoğan'ın ve bazı AKP'li derneklerinde soruşturmada ismi geçmeye başladı

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AKP'nin ve partililer tarafından Avrupa'da kurulan bir STK olan UETD'nin Almanya toplantı ve mitinglerinde güvenlik görevi yapan 'Osmanen Germania' yani Almanyalı Osmanlılar derneği ciddi suçlarla soruşturma altında. Soruşturmanın ucu ise Başta Erdoğan olmak üzere bazı AKP vekil ve yöneticilerine uzanmış görünüyor.

Almanyalı Osmanlılar derneğinin yönetici ve üyelerine yöneltilen suçlamalar arasında şunlar bulunuyor:

Uyusturucu ve silah ticareti
Kara para aklamak
Şantaj ve tehdit
Belgede sahtecilik
Soruşturmanın detayları Alman basınında çıkan haberler ile anlaşıldı. Sttutgarter-Nachrichten gazetesinde yayınlanan ve Alman ikinci kanalında yayınlanan 'Frontal21' adlı programda yapılan habere göre derneğin eski başkanı Mehmet Bağcı gözaltında. Bağcı ve dernek üyelerinin telefonları soruşturma kapsamında 2016'dan bu yana dinlenmekte.



Türkiye'nin başını ağrıtabilecek tapeler

Yapılan dinleme kayıtlarında üyelerin AKP Milletvekili Metin Külünk'ten yasadışı bir takım talimatlar aldıkları belirtiliyor. Bu talimatlar arasında parti politikalarını desteklemeyen  ve eleştirenlerin sopayla darp edilmesi, bu eylemlerin videoya alınması ve göz korkutma amaçlı kullanılması bulunduğu ileri sürülüyor.

Külünk'ün ayrıca dernek üyelerine silah satın almaları için 20 bin Euro para ödediğinin Alman polisi tarafından tespit edildiği kaydediliyor ve silah sevkiyatının takip edildiği anlatılıyor. Külünk'ün dernek yetkilisi ile Berlin'de buluştuğu ve ödeme yaptığı iddialar arasında.

Görüşme sonrası kaydedilen tapelerde Bağcı'nın İlkay Arini isimli kişiyi aradığı ve Külünk'ten aldığı talimatla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Alman eleştirmeni cezalandırması emrini verdiği öne sürülüyor.

Alman medyasında "Erdoğanlı şema"

Soruşturmaya ilişkin yapılan haberlerde bir de şema bulunuyor:



Almanyalı Osmanlılar’ın ana merkezi uzun süre Hessen eyaletine bağlı Dietzenbach adlı kentte bulunan bir boks kulübü (Osmanen Germania Boxclub) olarak biliniyordu. Geçen yıl Almanya’nın farklı eyaletlerinde birçok kez baskın düzenlendiği biliniyor.



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