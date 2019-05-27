Avrupa'da dengeler değişti: Aşırı sağcılar umduğunu bulamadı, Yeşiller'den tarihi çıkış

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kazanan partiler sağ popülistler ve Yeşiller oldu. Muhafazakâr partilerin oluşturduğu Avrupa Halk Partisi ise oy kaybına rağmen 751 sandalyeden 178’ini kazanarak en güçlü grup oldu.







İlk verilere göre, Almanya, Belçika, Finlandiya, İrlanda'da Yeşiller tarihi sonuçlar elde etti. Sosyal Demokratların bazı ülkelerde yeniden doğduğu görülürken, Avrupa karşıtları ve kimlikçi aşırı sağın beklediğini elde edememesi dikkat çekti Ancak Avrupa genelinde aşırı sağcılar oylarını artırdı. Özellikle Fransa'da birinci parti olmaları dikkat çekti.







Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre kıta çapında merkez sağ ve merkez sol partiler en büyük kayıpları yaşayan partiler oldu. Liberaller, yeşiller ve aşırı sağcılar ise sandalye sayılarını artırdı. Seçime katılım yüzde 50.95 ile son 1994'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.





Bugüne kadar merkez sağ partilerin üye olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) ve merkez sol partilerin üye olduğu Sosyalistler ve Demokratlar grubunun (SD) sandalyeleri AP'de çoğunluğu sağlamaya yetiyordu. Fakat artık grup sırasıyla 178 ve 147 vekil ile 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olmayacak.





Parlamentoda sandalyesini en fazla artıran grup ise Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) oldu.





ALDE sandalye sayısını 41 artırarak 108 sandalye ile AP'nin en büyük üçüncü grubu oldu. ALDE 22 sandalye ile en fazla Fransa'dan AP vekili çıkardı.



