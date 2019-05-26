Samanyolu Haber /Spor / Milli sporculardan gümüş madalya /26 Mayıs 2019 23:08

Milli sporculardan gümüş madalya

Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde gümüş madalya aldı.

SHABER3.COM

Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, Azerbaycan’da düzenlenen 11. Aerobik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Başkent Bakü’de düzenlenen şampiyonanın üçüncü ve son gününde final müsabakaları yapıldı. Çiftler kategorisinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, 21,90 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride Macar sporcular Bali Daniel ve Fanni Mazacs 22,30 puanla altın, Romanyalı sporcular Dacian-Nicolae Barna ile Andreea Bogati ise 21,75 puanla bronz madalya elde etti.

Aynı kategoride yarışan diğer Türk sporcular Nazlı Özgör ile Nihat Can Gül, 20,95 puanla 7. oldu ve madalya kazanamadı.Ayşe Begüm Onbaşı, bireysel kadınlar kategorisinde ise 21,00 puanla dördüncü oldu.

Trio kategorisinde de Türk sporcular Ahmet Çoruh, Nihat Can Gül ve Nazlı Özgör madalya elde edemedi.
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