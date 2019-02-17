Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da bir havayolu şirketi daha iflas etti /17 Şubat 2019 20:35

Avrupa'da bir havayolu şirketi daha iflas etti

Avrupa’da mali sorunlarla başa çıkamayan havayolu şirketlerinin iflasına bir yenisi eklendi.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde Almanya merkezli Germania’nın iflas etmesinin ardından şimdi de İngiltere merkezli bölgesel hava yolu şirketi Flybmi de iflas başvurusunda bulundu.

Airporthaber’e göre, şirket tarafından yapılan açıklamada iflasın yüksek yakıt ve maliyetleri ile Brexit belirsizliğinden kaynaklandığı belirtildi. 17 uçakla Avrupa’da 25 destinasyona uçan şirketin 376 personeli bulunuyordu.

Şirketin açıklamasında, iflastan etkilenen yolcuların acentelerine, sigorta şirketlerine veya bankalarına başvurmaları istendi.

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