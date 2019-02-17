DSP'nin Ankara adayı eski CHP'li Haydar Yılmaz oldu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının, eski Çankaya Belediye Başkanlarından Haydar Yılmaz olduğunu bildirdi.





Ankara'da, sosyal demokrat seçmenin oy vereceği bir aday bulunmadığını, her iki ittifakın da sağcı adaylarla seçimlere katıldığını değerlendiren Önder Aksakal, "Demokrat, solcu seçmenin bir seçenek kapısı olması gerekiyordu. DSP olarak biz Haydar Bey'i göstererek bunu sağladık" dedi.





DSP'nin "sol oyları" böldüğü yönündeki eleştirileri kabul etmediklerini bildiren Aksakal, akılcı bir strateji ile hareket ettiklerini söyledi.





"CHP bizim ilgi alanımızda değil" diyen Önder Aksakal, Çankaya ve Yenimahalle'de de güçlü adaylarla seçmenin karşısına çıkacaklarını kaydetti.