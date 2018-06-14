Avrupa Merkez Bankası faiz artırmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.





AMB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi. AMB Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını değiştirmeyeceğini tahmin ediliyordu.





AMB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu.





AMBD Yönetim Konseyi bugünkü toplantısında ayrıca, varlık alım programının Eylül 2018 sonuna kadar aylık 30 milyar avro olarak devam ettirilmesini, Ekim-Aralık 2018 döneminde net varlık alımının aylık 15 milyar avroya indirilmesini ve Aralık 2018 sonrasında net varlık alımlarının sona erdirilmesini kararlaştırdı.