Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Tutukludan aday olmaz, düzenleme yapacağız /14 Haziran 2018 17:30

Erdoğan: Tutukludan aday olmaz, düzenleme yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimlerin ardından sadece hükümlülerin değil tutuklu olan kişilerin de adaylığını engelleyen düzenlemeler getireceklerini söyledi.

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Yalova'da miting yapan Erdoğan, "Bay Kemal Hakkari’de bir tane Türk Bayrağı olmadan miting yaptı. Bay Muharrem de Diyarbakır’da malum partinin desteğiyle miting yaptı. Bu kişi 6-8 Ekim’de Diyarbakır’da dökülün sokaklara demek suretiyle 53 kardeşimizin ölmesinden sorumlu değil mi? Ya bunlar katillerle beraber, teröristlerle beraber" dedi.

Erdoğan "15 yaşında Yasin Börü evladımızı öldürdüler be. Et dağıtıyor. Arabayla üzerinden geçip geldiler. Kim? İşte şu anda içeride bulunan kişinin başını çektiği kesim. Cumhurbaşkanı adayı oldu o zaman serbest bırakın. Böyle bir adalet olur mu? Zaten şu seçimi bir atlatalım aday olma şartları arasına tutuklu olmayı da koyacağız. Burası yol geçen hanı mı ya?" diye devam etti.

Erdoğan'ın Yalova mitingini BBC Türkçe için Selin Girit izliyor.
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