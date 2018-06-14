Samanyolu Haber /Gündem / Suruç’ta AKP’liler esnafa ateş etti: Ölüler var /14 Haziran 2018 18:32

Suruç’ta AKP’liler esnafa ateş etti: Ölüler var

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AKP adayına tepki gösteren esnafa ateş açıldı.

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Seçim gerginliği Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silahlı kavgaya dönüştü. Olay bir grup AKP'linin seçim çalışması kapsamında iş yerlerini ziyaret ederken bir esnafın tepkisiyle karşılaşması üzerine yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi çevredeki esnafların araya girmesiyle sakinleştirildi. Ancak kavga sırasında bıçaklanan bir kişinin yakınları geri döndü. AKP MYK Üyesi ve Urfa Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının da aralarında bulunduğu gruba silahla saldırdığı iddia edildi.

İlçeye Sağlık Bakanlığından uçak ambulans talebinde bulunulurken güvenlik güçleri ilçeyi abluka altına aldı.

Mezopotamya Ajansı geçtiği ilk haberinde, AKP adayı İbrahim Halil Yıldız  Suruç ilçesinde uzun silahlı kişiler eşliğinde seçim çalışmaları yaparken esnafın tepkisiyle karşılaştı. Çarşı esnafının yoğun tepkisi üzerine AKP’li Yıldız’ın adamları kaleşnikof da dahil silahlarla esnafa ateş etmeye başladı. Ajansa göre, beşi esnaf ikisi de saldıran gruptan toplam yedi kişi yaralandı. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olanların olduğu bildirildi.
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