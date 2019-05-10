Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Konseyi'nden İstanbul seçimleri hamlesi /10 Mayıs 2019 20:31

Avrupa Konseyi'nden İstanbul seçimleri hamlesi

Türkiye'nin gündemi YSK'nin iptal ettiği İstanbul seçimleri. İstanbullar 23 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek. Seçim güvenliği konusunda kaygılar artarken, Avrupa Konseyi'nden hamle geldi. Konsey İstanbul'da tekrarlanacak olan seçimleri izlemek için heyet göndermek istediğini açıkladı.

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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başbakanı Anders Knape, yaptığı yazılı açıklamayla, tekrarlanacak olan seçimleri izlemek için İstanbul’a bir heyet göndermek niyetinde olduklarını bildirdi.

Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ndeki Büyükelçisi Kaan Esener’e bu konuda bir mektup gönderdiklerini belirten Knape, resmi davetin zamanında gelmesi halinde 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimleri bir heyetle izleyeceklerini bildirdi.

Euronews’ta yer alan habere göre Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimleri izlemek için 20 ülkeden 22 üyeyi Türkiye'ye göndermişti.

Knape, seçimin iptalinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, YSK'nın iptal kararına neden olan sonradan gelen itirazın, güvenilir ve istikrarlı seçim için uluslararası kurallara aykırı olduğunu bildirmişti.

Knape, Türk seçmeninin yetkililere yönelik seçimle ilgili güveninde ciddi bir krize yol açılmaması için seçim sürecindeki güvencelerin geri kazanılması gereğini vurgulamıştı.
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