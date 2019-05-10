Ekonomik krizin bir başka boyutu

Ekonomide yaşanan durgunluk elektrik abonelerini de vurdu. 2016, 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan son 3 yılda borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen abone sayısının 17.8 milyona ulaştığı bildirildi.







Bu dönemde elektriği kesilen mesken sayısı 12 milyona dayanırken borcundan dolayı elektriği kesilen fabrika ve benzeri sanayi kuruluşlarındaki artış da dikkat çekti. Yapılan hesaplamalara göre, elektrik şirketleri açma-kapama adı altında son 3 yılda vatandaştan 500 milyon lira da para topladı.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına borcu nedeniyle elektriği kesilen abonelerin sayısını sordu. Bakanlıktan gelen yanıt, ekonomide yaşanan krizin etkilerini ortaya koyarken gelir seviyesi düşen binlerce vatandaşın elektrik parasını dahi ödeyemez hale geldiğini, tarımdan sanayiye kadar işletmelerin ciddi sıkıntı yaşadığını gösterdi.





Ednan Arslan, Bakanlık verilerinde nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan yaklaşık 15 ile ait açma kapama verilerinin yer almadığını, ancak geri kalan yüzde 80'lik kısmın ülke gerçeğini gözler önüne serdiğini söyledi. Nüfusun yüzde 80'inin yaşadığı bölgelerde son 3 yılda 14 milyon 875 bin abonenin elektriğinin kesildiğini belirten Arslan, listede yer almayan yüzde 20 abonenin de dahil edildiğinde elektriği kesilen abone sayısının yaklaşık 17 milyon 800 bine çıktığını ifade etti.





12 MİLYON MESKEN

Bakanlık verilerine göre, elektriği kesilen 14 milyon 875 bin abonenin 11 milyon 720 bini meskenlerden oluşuyor. Resmi veriler, bu dönemde meskenlerin yanı sıra 479 bin tarımsal sulama, 245 bin esnafa ait ticarethane, 7 bin 658 de sanayi kuruluşu abonesinin elektriğinin kesildiğini ortaya koydu. Verilere göre, Türkiye genelinde 2017 yılında bin 949 sanayi kuruluşu elektrik faturasını ödeyemediği için üretimini durdururken bu sayı 2018 yılında yüzde 94 artarak 3 bin 774'e çıktı. Aynı şekilde elektriği kesilen tarımsal sulama abonesi sayısı da 2018'de 53 bin 780'e yükseldi. 2017 yılında bu sayı 50 bin 837'ydi.





Arslan, verilerin sanayinin içine düştüğü durumu açıkça gösterdiğini belirtirken Anadolu Kaplanları diye ifade edilen Orta Anadolu'daki şirketlerden 290'ının 2017 yılında borcundan dolayı elektriğinin kapandığını, bu sayının 2018'de yüzde 125 artarak 654'e yükselmesinin kaygı verici olduğunu söyledi. Arslan aynı şekilde Ankara'da da elektrik parasını ödeyemeyen esnaf sayısının 2016'da 14 bin 414'ken 2017'de yüzde 107 artışla 29 bin 876'ya yükseldiğine dikkat çekti.





KES-BAĞLA 500 MİLYON TL

Ednan Arslan, elektrik faturasını ödeyemeyen yurttaşlara ikinci bir yükün de açma-kapama parasından yüklendiğini söyledi. Parası olmadığı için elektrik borcunu ödeyemeyenlerden bir de açma kapama alınmasının fırsatçılık olduğunu belirten Arslan, “Kabaca bir hesapla son 3 yılda kesme bağlama bedeli adı altından yaklaşık 500 milyon TL vatandaştan alınıp dağıtım şirketlerinin kasasına konmuştur. Bu tablo hükümetin önceliğinin ne olduğunu daha iyi gösteriyor. Açma kapama bedeli 2018 yılı itibariyle 26.8 TL ila 136.2 TL arasında değişiyor. Bu bedel sembolik bir düzeye düşürmelidir” dedi.





Abone grupları Elektriği kesilen abone sayısı

Mesken 11.720.655

Ticarethane 2.454.640

Sanayi 7.658

Tarımsal Sulama 479.533

Diğer 212.678

Toplam 14.875.164





Not: Verilen nüfusun yüzde 80'ini kapsamaktadır. Yüzde 20 de ilave edildiğinde elektriği kesilen toplam abone sayısı yaklaşık 17.8 milyona ulaşmaktadır.