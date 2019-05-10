Samanyolu Haber /Gündem / Diyanetten skandal açıklama /10 Mayıs 2019 20:17

Diyanetten skandal açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş, Show TV’de yayımlanan ramazan programında 'Camiye dolar bağışlansa, dolar arttıkça sevabımız artar mı' sorusuna, 'Döviz arttıkça sevap da artar' karşılığını verdi.

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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş, Show TV’de yayımlanan bir ramazan programında seyircilerin sorularını yanıtladı. Karataş, “Camiye dolar bağışlansa, dolar arttıkça sevabımız artar mı” sorusuna, “Döviz arttıkça sevap da artar” karşılığını verdi.

‘Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş’ adlı programın 108. bölümünde bir seyircinin “Camiye dolarla bağış yapılırsa, dolar arttıkça sevabınız artar mı” sorusu üzerine Karataş, “döviz arttıkça sevabın artacağı” şeklinde yanıt verdi.

Karataş’ın cevabı şöyle:

“Artar. Camiye verilen yardımlar sadece cami değil, Allahuteala’ya yapılır. Sizin sevabınız ne kadar iş görüyorsa, ne kadar uzun sürüyorsa o kadar sevabı artar. Dolayısıyla döviz artarsa sevap da artar.”
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