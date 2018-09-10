Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Konseyi uyardı: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uyun /10 Eylül 2018 15:28

Avrupa Konseyi uyardı: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uyun

Avrupa Konseyi, Türkiye’de Olağanüstü Hal Uygulamasının (OHAL) kaldırılmasının ardından terörle mücadele ile toplantı ve gösteri özgürlüğü konusunda yürürlüğe giren son yasal düzenlemelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) uygun olması gerektiği uyarısında bulundu.

SHABER3.COM


Avrupa Konseyi, yeni yasal düzenlemenin AİHS’ne uygunluğunu denetlemek için Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Avrupa Konseyi Sözcüsü Daniel Höltgen, Türkiye’deki insan hakları alanındaki son gelişmelerle ilgili Euronews’e önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni yasal düzenlemelerin AİHS’ne uygun olmasının önemine işaret eden Höltgen, “OHAL'in kaldırılmasının ardından terörle mücadele ile toplantı ve gösteri özgürlüğü konusunda yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelerin uygulanmasının AİHS’ne uygun olması için Türk yetkililerle yapılacak istişareler çok önemli” ifadesini kullandı.

Türkiye’de yaklaşık 2 yıl süren OHAL’in kaldırılmasını olumlu bir şekilde not ettiklerini kaydeden Höltgen, buna uygun olarak Türkiye’nin AİHS’nin olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma ile ilgili 15. maddesini kullanma hakkını geri çektiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Avrupa açılımı
Avrupa Konseyi Sözcüsü, bundan sonra AİHS’nin bütün maddelerinin istisnasız uygulanmasını beklediklerin ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Aldülhamit Gül’ün, Türkiye’nin Avrupa Konseyi ile yakın işbirliği içinde olma, yargı ve temel haklar alanında reformları sürdürme iradesinden büyük memnunluk duyduklarını kaydeden Sözcü, “Bu bağlamda, somut sonuçlar alma hedefiyle ve karşılıkla taahhütler temelinde Türk yetkililerle devam eden ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmak önemli” dedi.

Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye temsilcisi Taner Kılıç’ın serbest bırakılmasından duyulan memnuniyeti bir kez daha dile getiren Höltgen, insan hakları savunucularının insan haklarının korunmasında önemli rol oynadıklarını belirtti ve bu kişilerin keyfi müdahalelere maruz kalmadan çalışmalarını sürdürebilmelerinin gerektiğini sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Konseyi uyardı: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine... Sonraki Haber >>

Motosiklet yarışlarında skandal görüntü

Motosiklet yarışlarında skandal görüntü

İnsanların takdiri ve İhlasın muhafazası

İnsanların takdiri ve İhlasın muhafazası

Moldova Cumhurbaşkanı'nın kazası kameralara yansıdı

Moldova Cumhurbaşkanı'nın kazası kameralara yansıdı

İdlib yolun sonu mu?

İdlib yolun sonu mu?

Moldova Cumhurbaşkanı kaza yaptı

Moldova Cumhurbaşkanı kaza yaptı

Uyudu... Yayaya çarptı...Ve ölüme sebep oldu

Uyudu... Yayaya çarptı...Ve ölüme sebep oldu

Araba yarışında inanılmaz kaza

Araba yarışında inanılmaz kaza

İran'dan Erbil'e yakın bölgeye füze saldırısı

İran'dan Erbil'e yakın bölgeye füze saldırısı

Erdoğan ve Putin arasında salonda buz gibi hava estiren diyalog

Erdoğan ve Putin arasında salonda buz gibi hava estiren diyalog

Suriye'den kaçan mülteciler duvarı merdivenle aştı

Suriye'den kaçan mülteciler duvarı merdivenle aştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:14:34