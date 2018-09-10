Avrupa Konseyi uyardı: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uyun





Avrupa Konseyi, yeni yasal düzenlemenin AİHS’ne uygunluğunu denetlemek için Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.





Avrupa Konseyi Sözcüsü Daniel Höltgen, Türkiye’deki insan hakları alanındaki son gelişmelerle ilgili Euronews’e önemli açıklamalarda bulundu.





Yeni yasal düzenlemelerin AİHS’ne uygun olmasının önemine işaret eden Höltgen, “OHAL'in kaldırılmasının ardından terörle mücadele ile toplantı ve gösteri özgürlüğü konusunda yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelerin uygulanmasının AİHS’ne uygun olması için Türk yetkililerle yapılacak istişareler çok önemli” ifadesini kullandı.





Türkiye’de yaklaşık 2 yıl süren OHAL’in kaldırılmasını olumlu bir şekilde not ettiklerini kaydeden Höltgen, buna uygun olarak Türkiye’nin AİHS’nin olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma ile ilgili 15. maddesini kullanma hakkını geri çektiğini hatırlattı.



