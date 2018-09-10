Şirketler borç batağında: Bir inşaat devi daha konkordato ilan etti













Konkordatoların arkasında yatan en önemli neden ise, son birkaç içerisinde döviz kurunun neredeyse iki katı değer kazanması ve dolar ile alışveriş yapan şirketlerin ödeme gücünü yitirmesi.





Göksel Mercan Yapı İnşaat da, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Emlak İnşaat’ın haberine göre hacizlere karşı koruma talep eden şirket konkordato talebinde bulundu.





Son bir hafta içinde konkordato ilan eden şirket sayısı beşe yükselirken merkezi İstanbul Kağıthane'de bulunan inşaat firması Göksel Mercan Yapı İnşaat, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesine yaptığı başvuru ile üç aylık geçici konkordato kararını aldırdı.





Mali yapısı zayıflayan şirkete yönelik ihtiyati tedbir ve haciz kararlarının uygulanmamasına hükmeden mahkemenin, aynı zamanda yapılan takiplerin durdurulması ve yapılmaması kararı da verdiği belirtiliyor.





Şirketin mal varlığının muhafazası ve yönetimi için geçici komiser heyetinin de atandığı kaydediliyor.





Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı kurucusu Göksel Mercan'ın yaptığı şirketin temelleri bundan 14 yıl önce atılırken özellikle Kağıthane bölgesinde yüzlerce konut ürettiği biliniyor.





Daha önce de ayakkabı devi Hotiç ve mücevher dünyasının önemli şirketlerinden Gilan Mücevher'in aynı yolu izlemiş, alacaklılarla mahkemeler tarafından onaylanan bir anlaşma yoluna giderek borçlarını yeniden yapılandırmıştı.