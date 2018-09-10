Hikmet Çetinkaya'dan Cumhuriyet açıklaması









Cumhuriyet yönetici ve yazarlarının hapsedilerek yargılandığı davada kendisi de ceza alan Çetinkaya, gazetedeki gelişmelere ilişkin olarak T24'ün sorusu üzerine açıklama yaptı. Davada savcılık tanığı olarak kürsüye çıkan Alev Çoşkun'un Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesi konusunda değerlendirme yapmak istemeyen Çetinkaya şunları söyledi:





"Gazeteden ayrılmıyorum. Bugünden itibaren yıllık iznimin bir bölümünü kullanacağım. Bütün amacım Cumhuriyet'in yaşamasıdır. Başka bir isteğim olamaz. Bu amaç doğrultusunda Cumhuriyet'te devam ediyorum."