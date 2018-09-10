Samanyolu Haber /Gündem / Hikmet Çetinkaya'dan Cumhuriyet açıklaması /10 Eylül 2018 15:33

Hikmet Çetinkaya'dan Cumhuriyet açıklaması

Cumhuriyet'in Ali Sirmen'le birlikte en kıdemli yazarı olan Hikmet Çetinkaya gazetede 8 Eylül Cuma günü gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra yaşanan istifa ve görevden almaları değerlendirirken, kendisinin ayrılmayacağını söyledi.

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Cumhuriyet yönetici ve yazarlarının hapsedilerek yargılandığı davada kendisi de ceza alan Çetinkaya, gazetedeki gelişmelere ilişkin olarak T24'ün sorusu üzerine açıklama yaptı. Davada savcılık tanığı olarak kürsüye çıkan Alev Çoşkun'un Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesi konusunda değerlendirme yapmak istemeyen Çetinkaya şunları söyledi:

"Gazeteden ayrılmıyorum. Bugünden itibaren yıllık iznimin bir bölümünü kullanacağım. Bütün amacım Cumhuriyet'in yaşamasıdır. Başka bir isteğim olamaz. Bu amaç doğrultusunda Cumhuriyet'te devam ediyorum."
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