2018 sonu itibarıyla üye ülkelerde 130 gazeteci cezaevinde, 110'u Türkiye'de









Konsey'in raporuna göre 2018 sonu itibarıyla Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde toplam 130 gazeteci cezaevinde. Bu gazetecilerden 110'u Türkiye'de.





"Olağanüstü hâlin ilanından bu yana 200'den fazla gazeteci yayınları nedeniyle gözaltına alındı ya da tutuklandı" denilen raporda, gazeteci ve basın çalışanlarının tutuklanmasının, özellikle Türkiye'nin güneydoğusunda olmak üzere 2018 yılı boyunca devam ettiği belirtiliyor.





Raporun Türkiye'yle ilgili kısmında şu ifadeler de var:





"Olağanüstü hâlin 2018'in Temmuz ayında kaldırılmasına karşın, Türkiye dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke. İfade ve basın özgürlüğü konularında da, dünyanın en geri ülkelerinden biri."





2 ay önce BBC'nin Hard Talk programına konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet ise "Türkiye'de cezaevinde gazetecilik faaliyetinden mahkum olan bir kişinin bulunmadığını" söylemişti.





