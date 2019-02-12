Samanyolu Haber /Spor / MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti /12 Şubat 2019 19:16

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun görevinden istifa ettiği kaydedildi.

SHABER3.COM

Merkez Hakem Kurulu  Başkanı Yusuf Namoğlu tartışmaların neticesinde istifa ettiği açıklandı.  Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören de istifayı kabul etti 


 

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu bir internet sitesine yaptığı açıklamada "Yarın sabah, maç tayinleri çalışmasını yaptıktan sonra dilekçemi vererek görevimden ayrılacağım. Henüz istifa etmedim ama kafamda bitirdim

Namoğlu, son dönemde yaşanan hakem hatalarından dolayı eleştirilmişti.

2008 yılında Futbol Hakemi Mentörü görevine başlayan Yusuf Namoğlu, 2011 yılında MHK başkanlığına getirilmişti.

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