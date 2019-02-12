MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu tartışmaların neticesinde istifa ettiği açıklandı. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören de istifayı kabul etti





MHK Başkanı Yusuf Namoğlu bir internet sitesine yaptığı açıklamada "Yarın sabah, maç tayinleri çalışmasını yaptıktan sonra dilekçemi vererek görevimden ayrılacağım. Henüz istifa etmedim ama kafamda bitirdim



Namoğlu, son dönemde yaşanan hakem hatalarından dolayı eleştirilmişti.



2008 yılında Futbol Hakemi Mentörü görevine başlayan Yusuf Namoğlu, 2011 yılında MHK başkanlığına getirilmişti.

