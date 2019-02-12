'Beton Ormanı Raporu' ilginç bilgiler ortaya çıkardı

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Karaca tarafından "Beton Ormanı Raporu" hazırlandı.

Raporda 16 yıllık AK Parti iktidarları dönemi "beton ve rant ekonomisi" olarak tanımlanırken, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılına göre yapı ruhsat izinlerinin 8 kat arttığı belirtildi.





"16 yılda toplam 2 milyar 350 milyon metrekarelik alan betona dönüştürüldü." ifadesine yer verilen raporda, 2002'de AVM'ler 1,25 milyon metrekare alanı kaplarken, bu rakamın yüzde 900'lük artışla 2017'de 11.2 milyon metrekareye yükseldiği kaydedildi.





'BETON İKTİDARIN ÇÖKÜŞ YILI'





Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun, İstanbul'da afet toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sında AVM, rezidans ve gökdelenlerin inşa edildiğini açıkladığı belirtilen raporda, "TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin rakamları da İstanbul'da toplanma alanlarının sayısının 77'ye düştüğünü doğruluyor. AFAD verileri ise kentte tüm küçük boşlukları, çocuk parklarını, cami avlularını ve hatta benzin istasyonlarını dahil ederek kentte 2 bin 354 toplanma alanı olduğunu söylüyor" değerlendirmesi yapıldı.

Geçen yılın "beton iktidarının çöküş yılı" olduğu ifade edilen raporda, verilen yapı ruhsatlarının 2018'in ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre metrekare bazında yüzde 55,1 azaldığına dikkat çekildi.





Raporda, 2003-2017 arasındaki 15 yıllık dönemde inşaata harcanan paranın ise 5 trilyon lirayı bulduğu savunuldu.