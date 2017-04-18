Samanyolu Haber /Gündem / Referandumun iptali için YSK'ya resmen başvuru yapıldı /18 Nisan 2017 17:35

Referandumun iptali için YSK'ya resmen başvuru yapıldı

CHP referandumun iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz dilekçesini verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Bu seçim meşruiyeti olmayan bir mühürsüz seçimdir" dedi.

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan anayasa değişikliği referandumunun iptal edilmesi için Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdiklerini söyledi. Kurul önünde açıklama yapan Bülent Tezcan, referandum dönemi süresince halkın iradesinin hakim olması için sonuna kadar çaba gösterdiklerini belirtti.

Kampanya sürecinin OHAL şartları altında yapıldığını söyleyen Tezcan, "Kampanya Hayır propagandasının yasak, Evet propagandasının serbest olduğu bir ortamda yapıldı. Evet kampanyası devlet, Hayır kampanyası millet haline dönüştü. Millet kampanyası aslında devlet kampanyasına galip geldi. Ancak kampanya dönemi boyunca uygulanan hukuksuzluklar, oy kullanma günü ve sayımında devam etti. Devlet kampanyası yürütenler baskı ve tehditler ile alamadıkları sonucu en son oy kullanma, sayım döküm sırasında YSK’yı devreye sokarak almaya gitmiştir" dedi.

“Mühürsüz seçim olarak anılacak”

Referandumu eleştiren Tezcan ayrıca, "Bu seçim tarihimize bir yeni seçim türünü eklemiştir. O da mühürsüz olarak anılacaktı. Bu seçim meşruiyeti olmayan mühürsüz seçime dönüşmüştür. Sonuçlar gayri meşrudur. İşte bu sebeple sonuçlar kesinleşmeden bütün hukuk yollarını kullanmak üzere YSK’ya itiraz dilekçesi verdik. Halk oylamasının iptalini istiyoruz. Halk oylamasının meşruiyeti, tek şey bu oylamanın iptalidir" şeklinde konuştu.

CHP'nin itiraz dilekçesi vermesi öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'le görüştü.

Aksünger bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İlk beklentimiz Yüksek Seçim Kurulu'ndan, gerçekten ya bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi ya gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumu iptal etmesi" dedi.

Aksünger, insanların kafasında soru işaretleri bulunduğunu bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu'na gittiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Biz kendi lehimize olan bir konu için buraya gelmedik. Kanun hükmünde ne yazıyorsa onların uygulanması için buraya geldik. Ama görüyoruz ki şu anda ortada ciddi bir baskı var. Devlet gerçekten şu anda millete karşı baskı halinde. Bizim gördüğümüz o. Bu referandumunda bir vesileyle şaibe, gölge düşmüş noktaların hepsini aydınlatmaya çalışacağız. İlk beklentimiz Yüksek Seçim Kurulu'ndan gerçekten ya bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi ya da gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumu iptal etmesi."

Gerginlik yaşandı

Öte yandan referandum sonucuna itiraz etmek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı içinde bulunan İl Seçim Kurulu'na giden CHP İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri ile güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunmak üzere içeri giren çok sayıda partilinin, İzmir Marşı'nı söyleyip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan attığı, bu sırada güvenlik görevlileriyle bazı partililer arasında gerginlik çıktığı bildirildi.

AGİT heyeti YSK'yı ziyaret etti

AGİT/DKİHB (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı / Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi) Heyeti Başkanı Tana de Zulueta ve beraberindekiler Yüksek Seçim Kurulu'nu ziyaret ederek referandum ön raporlarını sundu.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Heyet Başkanı Tana de Zulueta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AGİT raporuna olan eleştirilerinin sorulması üzerine "Buraya Türk yetkililerinin daveti üzerine geldik. Görevimizi tamamladık. Bu konuda yorumum yok" ifadelerini kullandı.

Tana de Zulueta, nihai raporu sekiz hafta sonra yayınlayacaklarını belirtti.
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