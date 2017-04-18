Erdoğan'ı Gollum'a benzettiği için yargılanan doktor hakkında karar verildi!

Doktor Bilgin Çiftçi ve Smeagol/Gollum’un adalet mücadelesine dönen davada beraat kararı çıktı.

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gollum’un “Yeme, şaşma, hayret” hallerinin olduğu fotoğrafın kanunda suç olarak tanımlanmadığını belirterek beraat kararı verdi.

Aydın’da Aile Hekimi Doktor Bilgin Çiftçi’nin “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılanmasına hatta memuriyetten atılmasına neden olan fotoğrafta dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile Smeagol/Gollum’un “Yeme, şaşma, hayret” halleri yan yana yer alıyor.





Aylarca Smeagol/Gollum’un “iyi mi kötü mü” olduğunun tartışıldığı, bununla ilgili bilirkişi raporu istendiği davayla ilgili Yüzüklerin Efendisi Filmi’nin yönetmeni Peter Jackson bile açıklama yapmak zorunda kalmış ve “Eğer bu resimler bir Türk davasına temel oluşturuyorsa, kesin olarak söyleyebiliriz: Hiçbiri Gollum olarak bilinen karakteri temsil etmiyor. Hepsi Smeagol olarak isimlendirilen karaktere ait. Smeagol neşeli ve tatlı bir karakter. Yalan söylemez, aldatmaz ve başkalarını manipüle etmeye girişmez. Kötü ve işbirlikçi biri değil” demişti. Ayrıca bilirkişi de Gollum’a sahip çıkarak “Gollum kötülüğün timsali değil, mazlum” tespitinde bulunmuştu.





Sıra memuriyete dönüş için açılan davada





Doktor Bilgin Çiftçi, “Başından beri söylediğimiz şey buydu. Bu davanın zaten hiç açılmaması gerekiyordu. Ama açıldıktan sonra sonucun beraat olması gerektiğini söylemiştik” dedi.





Hakkındaki “Memuriyetten men” kararının iptali için idare mahkemesinde devam eden davanın da bu mahkemeden çıkacak kararı beklediğini hatırlatan Çiftçi, şimdi idare mahkemesinin ne karar vereceğini bekleyeceklerini söyledi.





‘Gollum’un da itibarını kurtarmış olduk’





Mizah dergilerine konu olacak davada iki yılın ardından karar çıktı. Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, mahkeme Doktor Bilgin Çiftçi’nin Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafın Ceza Muhakemesi Kanunu 223 maddesi a bendi kapsamında olduğunu, paylaşımın kanunda suç olarak tanımlanmadığını belirterek beraat kararı verdi.





Kararı değerlendiren Doktor Bilgin Çiftçi’nin avukatı Hicran Danışman, davanın uluslararası kamuoyunda oldukça tartışıldığını hatırlattı. Dosyaya iki yıl boyunca çok çalıştıklarını, Yüzüklerin Efendisi filminin tüm serilerini defalarca izlediklerini belirten Danışman, “Esasen bu tür davaları toplumsal muhalefetin üzerinde bir susturma aracı olarak görüyoruz. Mahkemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda kamuoyunda güvensizliğin olduğu böylesi bir süreçte paylaşımın eleştiri sınırlarında olduğu bahisle beraat kararı verilmesi sadece müvekkilim açısından değil, toplum açısından da sevindirici bir karar” yorumunu yaptı. Başından beri bu davada Gollum’u savunduklarını söyleyen Danışman, “Bu anlamda Gollum’un da itibarını kurtarmış olduk. Müvekkil memuriyetine de geri dönerse demokrasimiz adına utanılacak olan bu süreçten geri dönülmüş olacaktır” diye konuştu. (Gazete Yolculuk)