Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti /13 Aralık 2016 20:12

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2005 yılında bir yolsuzluk davası nedeniyle cezaevine giren Eylem Kaya’nın avukatına yazdıkları mektupların cezaevi yönetimi tarafından okunması nedeniyle Türkiye’yi mahkum etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti



Mahkeme Kaya’nın avukatına yazdığı mektupların, sistematik bir biçimde cezaevi yetkilileri tarafından okunmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğuna karar verdi. AİHM, Türkiye’nin davacı Eylem Kaya’ya 300 euro para cezası ödemesine hükmetti.

‘ÖZEL HAYATA SAYGI’ VURGUSU

Mahkeme kararında 11 Temmuz 2007 tarihli mektubun üzerinde okunduğuna dair mühür bulunduğuna dikkat çekti. Kararda bu uygulamanın AİHS’in özel hayata saygı gösterilmesini ön geren 8. maddesini ihlal ettiği vurgulandı.

AİHM kararının Türkiye’deki cezaevlerinde yatan diğer tutuklu ve hükümlüler için emsal oluşturacağı belirtiliyor. Cezaevlerinde iletişim hakkının engellenmesi Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu. Söz konusu uygulama son günlerde özellikle HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile diğer tutuklu HDP milletvekillerininin avukatları tarafından eleştiri konusu yapılıyor.
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