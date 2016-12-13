Samanyolu Haber /Gündem / Baskın Oran’ın Erdoğan’a açtığı hakaret davası reddedildi /13 Aralık 2016 20:09

Baskın Oran’ın Erdoğan’a açtığı hakaret davası reddedildi

Prof. Dr. Baskın Oran’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tazminat talebiyle açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi.

Baskın Oran’ın Erdoğan’a açtığı hakaret davası reddedildi

Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladıkları için Erdoğan’ın farklı konuşmalarında ‘alçak, zalim, kapkaranlık, cahil, tiksinti verici, vatan haini, lümpen, terör örgütünün maşası, ahlaksız, mandacı artığı, ruhu kirlenmiş’ gibi hakaretlerine maruz kalan akademisyenler toplu ‘cadı avı’nın hedefi olmuştu. Prof. Dr. Baskın Oran, ‘Onur diye bir şey var’ diyerek, Erdoğan’dan 10 bin TL manevi tazminat talep ederek dava açmıştı.

Oran’ı, Prof Dr. Neşe Özgen, açtığı hakaret davasıyla izlemişti.

Ankara Adliyesi 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Oran ve avukatı Oya Aydın Göktaş ile Erdoğan’ın avukatı Tuğba Sağlam Eker katıldı.

‘Erdoğan hakaret etmiştir’

Duruşmada söz alan Oran, Erdoğan’ın ‘alçak’, ‘aydın müsveddesi’, ‘güruh’ ve ‘vatan haini’ ifadelerini kullanarak ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlere hakaret ettiğini belirterek, “Bir Cumhurbaşkanı bunu yaparsa halk birbirini öldürür. Diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanı binlerce kişiye tweet attıkları için hakaret davası açmış ve bu kişilerin anında tutuklanmıştır” diye konuştu.
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