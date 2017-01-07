Samanyolu Haber /Gündem / 'Tayyip Erdoğan Almanlara hizmet ediyor!' /07 Ocak 2017 14:24

'Tayyip Erdoğan Almanlara hizmet ediyor!'

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcılığı'na atanan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar'ın bir konuşmasında Tayyip Erdoğan için 'Alman ekolüne hizmet ediyor' demesi gündeme oturdu. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Bayraktar'ın rektör yardımcılığına atanmasına tepki gösterdi.

Rektör yardımcısının konuşması gündemde... "Tayyip Erdoğan Almanlara hizmet ediyor..."

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcılığı'na atanan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar'ın eski bir konuşması ortaya çıktı...

Bayraktar o konuşmada hem paşaları hem de AKP ve Erdoğan'ı ağır ithamlarla suçluyor.

İşte Bayraktar'ın o sözleri:

"... Rusçu paşamız var. Almancı paşamız var, İngilizci paşamız var, Fransızcı paşamız var! Sen ayakları üzerinde duran bir ülke olmadığın için son 2 yıldır...

Mutlaka bir dış payandaya ihtiyacın var. Bu bugün de böyledir. Tayyip Erdoğan, Alman ekolünden gelen bir partinin içinden yetişmiş bir insandır. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan Alman ekollüdür.
'Ben gömleği çıkardım' derken 'Ben artık Avrupa'dan çıktım, Alman ekolünün yanındayım' dedi ama aslına geri rücu etti bence.

Geri Alman ekolüne, Avrupa ekolüne döndü bence. Ve Amerika da onu cezalandırmak istedi bence. ..."

Twitter hesabından bu konuşmayı paylaşan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ağır sözlerle bu profesörün atanmasını eleştirdi.

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