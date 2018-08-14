Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa borsaları Türkiye'den dolayı düştü /14 Ağustos 2018 03:14

Avrupa borsaları Türkiye'den dolayı düştü

Batı Avrupa borsaları, Türkiye’deki durumla ilgili kaygıların devam etmesi nedeniyle günü düşüşle kapattı.

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Bölgenin en büyük işletmelerinin serbest endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,95 azalarak 384,91 puandan kapandı.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,53 düşüşle 12.358,74 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32'lik düşüşle 7.642,45 seviyesinde kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,36 azalarak 5.4612,32 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,58 azalarak 20.969,26 puana geriledi.

Yatırımcıların, Euro Bölgesi'nden çok sayıda şirketin Türkiye'de bulunması nedeniyle bu ülkedeki sorunların Avrupa'ya yayılabileceğinden korktuğu ifade edildi.

ADS Securities'ten Konstantinos Antis, "Kuşkusuz Türkiye'deki durum yeni bir küresel risktir" dedi.

Societe Generale'den analiz uzmanları, TC Merkez Bankası'nın aldığı tedbirlerin yetersiz olduğunu söylüyor. Financial Times'a konuşan uzmanlar, "Daha kararlı önlemlere ihtiyaç var. Elbette atılan adımlar piyasası etkilemedi" dedi.
Market Watch'a konuşan High Frequency Economics'ten Carl Weinberg, "Sorun, Türk bankalarının kredileriyle ilgili toplu temerrütlerin Euro Bölgesi'nin onsuz da kırılgan olan bankacılık sektörünü istikrarsızlaştırmakta başarılı olup olmayacağı" ifadelerini kullandı.

Uzmanların görüşüne göre, Avrupa bankaları yeterli sermayeye sahip değil, bu yüzden Türkiye'den bir ‘darbenin' gelebilmesi durumda onlar kredileri azaltmak zorunda kalacak.
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