Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'ye göre doların olması gereken rakam... /14 Ağustos 2018 03:12

AKP'ye göre doların olması gereken rakam...

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, "Türkiye'nin ekonomik gerçekliğine bakarsak, doların bugünkü TL olarak karşılığı 3.8, 3.9 liradır en fazla 4 liradır" dedi.

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Bostancı, küresel güçlerin ülkede ekonomik olarak yaptırım ve diz çöktürme girişimlerinin açıkça görüldüğünü savundu.

'FİNANSAL İŞLEMLERLE TERBİYE EDEMEZSİNİZ'

Bostancı, finansal araçlarla Türk milletinin dize getiremeyeceğini belirterek, şunları ifade etti:
"Türkiye'nin ekonomik gerçekliğine bakarsak, doların bugünkü TL olarak karşılığı 3.8, 3.9 liradır en fazla 4 liradır. Yani bir ülkenin ticari hacmini, gayri safi milli hasılasını hesaba kattığınızda onun dış ödemelerde bir denge olarak kullandığı bu rezerv paranın TL olarak karşılığı 3.8, 3.9'dur, en fazla 4 liradır. Şunu unutmayalım finansal araçlarla Türkiye gibi ülkeleri terbiye etmek, terbiye etmek için bir rezerv parayı belli bir noktada tutmak mümkün değildir. Eğer bir ülkenin üretim kapasitesi varsa, bir ülkenin dünya ticaretinden aldığı anlamlı bir pay varsa, bir ülkeni belli bir gelişmişlik düzeyi varsa, o ülkeyi siz bir takım finansal işlemlerle terbiye edemezsiniz."

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