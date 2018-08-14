Samanyolu Haber /Dünya / Amazon rekora koşuyor /14 Ağustos 2018 03:16

Amazon rekora koşuyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı ve şirketin piyasa değeri 914.7 milyar dolar oldu.

SHABER3.COM

New York borsasında cuma gününü 1.886 dolardan tamamlayan Amazon'un hisse başına değeri, pazartesi günü işlem saatleri içinde yüzde 2.1 primle 1.925 dolara kadar tırmanarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü.
İlerleyen saatlerde Amazon'un düşüşe geçen hisse başına değeri 1.896 dolardan kapanarak günü yüzde 0.5 kazançla tamamladı.

Böylece, dünyanın en değerli ikinci şirketi konumunda bulunan Amazon'un piyasa değeri 914.7 milyar dolar oldu ve 1 trilyon dolarlık seviyeye yaklaştı.

CEO'NUN SERVETİNDE 780 MİLYON DOLAR ARTIŞ

Öte yandan, Amazon'un 54 yaşındaki kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un serveti de 780 milyon dolar artışla 155,5 milyar dolara tırmandı.

Bezos, dünyanın en zengin milyarderleri listesinde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

2 Ağustos'ta 1 trilyon dolara ulaşıp dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın piyasa değeri ise pazartesi günü 1.01 trilyon dolar seviyesindeydi.
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