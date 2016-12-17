Avrupa Birliği'nden Türkiye hakkında flaş gelişme

Türkiye, 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrasında demokrasi endişeleri nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından 12 yıl sonra yeniden ‘siyasi denetim’e tabi tutulabilir. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) Türkiye’deki gelişmeleri takip için oluşturulan bir komisyon, ‘demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarındaki gerilemeyi’ gerekçe göstererek Türkiye’nin yeniden siyasi denetime alınmasını önerdi.







AKPM Siyasi İşler Komisyonu içinde oluşturulan geçici alt komisyon, 21-23 Kasım’da Ankara’yı ziyaret emişti. Türkiye’nin 2004 öncesindeki gibi yeniden siyasi denetime alınması tavsiyesi de, bu ziyaretle ilgili enformasyon raporunda yer aldı.





‘HUKUK DEVLETİNİN DIŞINA ÇIKILMAMALI’





Alt komisyona başkanlık eden Danimarkalı parlamenter Mogens Jensen konu hakkında “Darbe girişiminin sorumlularını tespit etmek ve cezalandırmak devletin hak ve ödevidir. Devletin vatandaşlarını koruma ve terörizmin her türüyle mücadele yükümlülüğü de vardır. Ancak sadece hukuk devleti kapsamındaki yanıtlar kalıcı biçimde etkili olacaktır. Türkiye, İstanbul’daki son çifte saldırının ne yazık ki bir kez daha gösterdiği gibi gerçek bir terör tehdidiyle karşı karşıya olsa da bu kuralın dışında kalamaz” ifadelerini kullandı.





‘SOMUT DELİL’ UYARISI

Alt komisyonun raporunda şu tespitler yer aldı:

*15 Temmuz sonrası OHAL ilanının meşru olduğu fakat hükümetin aldığı önlemlerin Türkiye anayasası ve uluslararası hukuk normları ötesine geçecek şekilde yorumlandığı görüşü dile getirildi. *Raporda özellikle Kanun Hükmünde Kararname’lerle 100 binden fazla kişi hakkındaki idari cezalar, on binlerce kişinin ‘somut delil olmaksızın’ gözaltına alınması, bazı parlamenterlerin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve medya kuruluşlarına yönelik operasyonlar ‘kaygı verici’ olarak değerlendirildi. *Alt Komisyon heyeti Türkiye ziyareti sırasında hapisteki HDP eş genel başkanlarını da ziyaret etmek istedi, ancak bu talepleri geri çevrildi.

Alt komisyon bu tespitlerden yola çıkarak Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremez hale geldiği sonucuna vardı ve yeniden denetim sürecine dahil edilmesini önerdi.



