Samanyolu Haber /Gündem / Mart'ta alev alev olacak Türkiye /17 Aralık 2016 12:32

Mart'ta alev alev olacak Türkiye

Ergenekon sanığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Mart'ta alev alev olacak Türkiye

Perinçek: Mart'ta alev alev olacak Türkiye

Mart'ta alev alev olacak Türkiye

Ergenekon sanığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da gündeme dair açıklamalar yaptı.

Perinçek "Mart'ta alev alev olacak Türkiye" dedi.

Ergenekon sanığının açıklamaları Vatan Partisi'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. 

Perinçek'in 2017'de hükümet ihtiyacı doğacağı Türkiye'nin Asya'ya yöneleceği ve "Bu mafya diktatörlüğü Türkiye'yi taşıyamaz" sözleri kamuoyuna aktarıldı. Ancak ilginç şekilde o twitler bir süre sonra silindi. 




Perinçek'in o açıklamalarına AKP'ye yakın tetikçi site MedyaGündem'den tepki geldi.

Site "Perinçek tehdide başladı" diye yazdı. 


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