ABD Türkiye'den özür dilemedi

Amerikan yönetiminin iki ayrı kurumundan iki ayrı yetkili ABD’nin Türkiye’den özür dilediği iddialarının gerçek olmadığını dile getirdi.





Bir Dışişleri yetkilisi dün, ABD’nin IŞİD petrolü iddialarına kanıt olarak verdiği koordinatların Kilis Belediyesi’nin asfalt şantiyesine ait çıkması sonrası Kerry ile CIA’in özür dilediğini, hatta CIA’in yazılı özür ilettiğini söylemişti.





Ancak bu iddia Washington’da kabul görmemiş görünüyor.





Hürriyet gazetesinin Washington muhabiri Tolga Tanış’ın haberine göre, Amerikan Yönetimi’nin iki ayrı kurumundan iki ayrı yetkili ABD’nin Türkiye’den özür dilediği iddialarının gerçek olmadığını dile getirdi. CIA sözcüsü Hürriyet’in sorusu üzerine konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını belirtirken, Dışişleri Sözcülüğü de “Daha önce söylediğimiz gibi, ABD, Türk Hükümeti’nin petrol kaçakçılığı için DEAŞ’la işbirliği yaptığı yönündeki değerlendirmeyi kesinlikle reddetmektedir. Diplomatik görüşmelerimizin detaylarını açıklamamakla birlikte, bizim bu konudaki değerlendirmemiz değişmemiştir” açıklaması yaptı.