Samanyolu Haber /Gündem / Hasta kokainman /01 Mayıs 2017 17:47

Hasta kokainman

Yandaşlar arasında kavga büyüyor... Fatih Tezcan, Cemil Barlas için "Hasta kokainman” dedi.

SHABER3.COM

Fatih Tezcan’dan yandaşa sert sözler: Hasta kokainman

Fatih Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’ye geçtikten sonra bir “temizlik yapacağını” belirtirken, bu “temizliğe” ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) başlanacağını söyledi. Tezcan, bundan sonraki süreç için de “Bu süreçte sanki CB Erdoğan'a yakınmış da ona sufle veriyormuş gibi etiket yapan medya sahtekarları da temizlikten paylarını alabilirler” dedi.



Tezcan, daha önce Barlas’ın “Türkiye’yi artık Tayyip Erdoğan temsil ediyor, biz söylüyoruz ama kendi kafasına göre yapmıyor” ifadelerini kullandığı bir haberin fotoğrafını paylaşarak şu yorumu yaptı:

“Canlı yayınlarda ‘Biz söylüyoruz Erdoğan yapıyor’ diyebilen hasta kokainmanlar medyadan temizlenmezse, yapılacak her temizlik gölgede kalır”


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