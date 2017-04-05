Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği ile İngiltere arasına şimdi de boğaz girdi /05 Nisan 2017 08:37

Avrupa Birliği ile İngiltere arasına şimdi de boğaz girdi

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde Cebelitarık'ın gelecegi tartışma konusu oldu

SHABER3.COM

Britanya'ya bağlı bulunan ve İspanya yarımadasının güneyinde yer alan Cebelitarık hükümeti yetkilileri, İspanyol donanmasına ait bir geminin kendi kara sularına izinsiz girdiği açıkladı. Avrupa Birliği, 6,8 kilometrekarelik bölgenin birlik ile bundan sonraki ilişkilerinde İspanya'ya veto hakkı verilmesini savununca İngiltere ve Cebelitarık'tan tepkiler yükseldi.

Bugün öğleden sonra İspanyol gemisinin, kara sularına "kanunsuz şekilde girdiğini" bildirilen Cebelitarık hükümeti, sosyal medya üzerinden de geminin görüntüsünü paylaştı.

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde Cebelitarık'ın akıbetinin ne olacağı konusunda görüş ayrılıkları çıkmış, İngiltere hükümeti Cebelitarık'ın Brexit'te pazarlık konusu olarak kullanılmaması gerektiğinin belirtmişti.

Bölge, dış politika ve savunma hariç, vergilendirme de dahil olmak üzere her konuda özerk yönetiliyor. İngiltere'nin burada bir askeri üssü, limanı ve havaalanı bulunuyor.

?Cebelitarık hükümeti sözcüsü, "Bugün İspanya'nın bir deniz gemisi tarafından yapılan yasadışı istismar, İspanya'nın BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlalidir" ifadelerini kullandı.

?300 yılı aşkın bir süredir İngiliz egemenliğinde bulunan Cebelitarık Boğazı üzerinde İspanya da hak iddia ediyor. Bölge, dış politika ve savunma hariç, vergilendirme de dahil olmak üzere her konuda özerk yönetiliyor. İngiltere'nin burada bir askeri üssü, limanı ve havaalanı bulunuyor.
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