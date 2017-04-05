Alman Yayıncılar Derneği'nden tutuklu gazetecilere yardım kampanyası

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Alman yayınevleri, kitap evlerinin çatı kuruluşu Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği’nin başkanı Alexander Skipis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’de düşünce özgürlüğü yönünde görüş bildirmekten vazgeçmemeliyiz” dedi.



Türkiye’de tutuklu gazeteciler ile dayanışma ve bağış yapma çağrısı yayınlayan kuruluşa bağlı girişimciler, 10 Nisan’a kadar “FreeWordsTurkey” etiketi altında 15 bin Euro bağış toplamayı hedefliyor.Bağışlarla toplanan paranın, Türkiye’de hükümetten bağımsız çalışan en az altı gazetede ve online medyada büyük boy dayanışma ilanları verilmesi hedefleniyor.





Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği, internet sayfasında şimdiye kadar bağış olarak 7 bin Euro’dan daha fazla bir miktarın toplandığı, söz konusu dayanışma ilanlarının 16 Nisan’daki anayasa referandumu öncesinde yayınlanmasının planlandığı da bildirildi.





Dayanışma ilanında “Türkiye’nin politikalarının gittikçe özgür toplumların temel değerlerinden uzaklaştığını büyük endişe ile izliyoruz” deniliyor ve ekleniyor: “Yazarlar, yayıncılar, gazeteciler, kitapçılar, sanatçılar, avukatlar, yargıçlar, bilim insanları ve vatandaşlar, hukuk devleti ilkelerine ters düşen eşi görülmemiş suçlamalara, baskılara ve şiddet eylemlerine maruz kalıyorlar”.