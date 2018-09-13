AVM’lerden döviz kararına tepki! Bankalar sıkıntıya girer

KİRALAR GÜNLÜK KURDAN BELİRLENİR
Ayrıca yeni sözleşmelerin Türk lirasına dönülmesi halinde Belgü AVM’lerin günlük kurdan fiyatlarını belirleyeceğini söyledi. Belgü, “Belgü AVM’lerin bankalara 15 milyar dolar borcu var. Türk Lirası dönülürse her AVM kirasını günlük kurdan belirler. Aksi taktirde sektör sıkıntıya girebilir.” dedi.
PROBLEMLER YAŞANIR
Belgü bakanlığının bu konuya ilerleyen günlerde daha detaylı bir açıklama getireceğini belirtti. Belgü, “Resmi Gazete’de karar yayınlandı. Ancak daha detayları belli değil. Şuan bunların konuşmak için çok erken. Eğer tamamen TL’ye dönülürse problemler yaşanır.”ifadelerini kullandı.
Yayınlanan kararı parekendecilere de sorduk. Konuyu araştırıp en yakın zamanda bilgi vereceklerini belirtti.