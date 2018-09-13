AVM’lerden döviz kararına tepki! Bankalar sıkıntıya girer





KİRALAR GÜNLÜK KURDAN BELİRLENİR Ayrıca yeni sözleşmelerin Türk lirasına dönülmesi halinde Belgü AVM’lerin günlük kurdan fiyatlarını belirleyeceğini söyledi. Belgü, “Belgü AVM’lerin bankalara 15 milyar dolar borcu var. Türk Lirası dönülürse her AVM kirasını günlük kurdan belirler. Aksi taktirde sektör sıkıntıya girebilir.” dedi.

PROBLEMLER YAŞANIR

Belgü bakanlığının bu konuya ilerleyen günlerde daha detaylı bir açıklama getireceğini belirtti. Belgü, “Resmi Gazete’de karar yayınlandı. Ancak daha detayları belli değil. Şuan bunların konuşmak için çok erken. Eğer tamamen TL’ye dönülürse problemler yaşanır.”ifadelerini kullandı.

Yayınlanan kararı parekendecilere de sorduk. Konuyu araştırıp en yakın zamanda bilgi vereceklerini belirtti.

Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü bu kararın bakanlık tarafından daha detaylı incelenebileceğini aksi takdirde AVM’lerin bankalara olan 15 milyar dolarlık borçlarını ödeyemeceği belirtti.