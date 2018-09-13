Samanyolu Haber /Gündem / Tepki çeken 3. havalimanı toplu taşıma ihalesi iptal edildi /13 Eylül 2018 12:26

Tepki çeken 3. havalimanı toplu taşıma ihalesi iptal edildi

Açılışına sayılı günler kalan İstanbul 3. Havalimanı’na toplu taşıma yapmak için açılan “Bagajlı Lüks Taşımacılık” ihalesinin iptal edildi.

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29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi iptal edildi.

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini Altur – Havaş – Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin lira bedelle kazanmıştı.

4 Eylül’de yapılan ihalenin dün akşam iptal edildiği öğrenildi. Kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilen ihalenin 15 gün sonra yeninden yapılması bekleniyor.İlerleyen günlerde ihalenin hangi tarihte yapılacağı İETT tarafından açıklanacak.

İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif vermişti. İhale Komisyonu Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz saymıştı

3 TEKLİF SUNULMUŞTU

İptal edilen ihaleye Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyumu, Platform Turizm ve Sarılar Turizm olmak üzere 3 teklif sunulmuştu. İhale Komisyonu tarafından Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz sayılmıştı. İhaleye davet edilen firmalardan Turex Turizm maliyetleri çok yüksek buldukları için teklif vermediklerini açıklamıştı. İhaleye davetli katılan İstanbul Halk Ulaşım da teklif sunmamıştı.
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