Samanyolu Haber /Gündem / Merkez'in kritik kararından önce açıkladı: Faizler konusunda hassasiyetim aynı... /13 Eylül 2018 12:52

Merkez'in kritik kararından önce açıkladı: Faizler konusunda hassasiyetim aynı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz konusundaki kararının değişmediğini belirterek, "Özellikle faiz konusundaki hassasiyetim aynı, değişen bir şey yok. Merkez Bankası bağımsız ya dolayısıyla o kendi kararını kendi alır, ayrı." dedi.

SHABER3.COM


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına saatler kala faizlerin yükseltilmesinin ekonomiye zarar verdiği yönündeki görüşlerinin değişmediğini yineledi.

Grand Ankara Otel'de düzenlenen TESK Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa çerçevesinin dışına asla çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz." dedi.

Zor dönemlerin zor kararlar vermeyi gerektirdiğini belirten Erdoğan, "Bizim anlayışımıza göre ihracat ve ithalat gibi dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dövizle yolunun kesişmemeli." ifadesini kullandı.

"Faizlerle ilgili hassasiyetim değişmedi"
Kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştirerek bütçe dengesine katkıda bulunacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Birçok bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz kiracı. Bakanlık sayımızın 16'ya düşmesiyle birlikte kazanılan binaları değerlendirdik, planlaması yapıldı. Bundan böyle kiracı olan yerlerin tamamından çıkmak suretiyle onları buralara taşıyarak buradan da çok ciddi bir tasarrufta bulunduk.

"Yüzde 50'lere varan faiz oranı olduğu zaman... Böyle yüzde 50 karlılıkla kazanan çalışan var mı? Bu ancak esrar eroin tüccarlarında olur, normalde olmaz. Bu gerçek ortadayken faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez'in kritik kararından önce açıkladı: Faizler... Sonraki Haber >>

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

'Amariga bizi kıskanıyor'

'Amariga bizi kıskanıyor'

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

ATV'den ilginç sansür

ATV'den ilginç sansür

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:13:39