Merkez'in kritik kararından önce açıkladı: Faizler konusunda hassasiyetim aynı...





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına saatler kala faizlerin yükseltilmesinin ekonomiye zarar verdiği yönündeki görüşlerinin değişmediğini yineledi.





Grand Ankara Otel'de düzenlenen TESK Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa çerçevesinin dışına asla çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz." dedi.





Zor dönemlerin zor kararlar vermeyi gerektirdiğini belirten Erdoğan, "Bizim anlayışımıza göre ihracat ve ithalat gibi dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dövizle yolunun kesişmemeli." ifadesini kullandı.





"Faizlerle ilgili hassasiyetim değişmedi"

Kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştirerek bütçe dengesine katkıda bulunacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Birçok bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz kiracı. Bakanlık sayımızın 16'ya düşmesiyle birlikte kazanılan binaları değerlendirdik, planlaması yapıldı. Bundan böyle kiracı olan yerlerin tamamından çıkmak suretiyle onları buralara taşıyarak buradan da çok ciddi bir tasarrufta bulunduk.





"Yüzde 50'lere varan faiz oranı olduğu zaman... Böyle yüzde 50 karlılıkla kazanan çalışan var mı? Bu ancak esrar eroin tüccarlarında olur, normalde olmaz. Bu gerçek ortadayken faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız."