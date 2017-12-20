Atilla için karar günü: Suçsuz bulunursa tahliye olacak

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının delindiği iddiasıyla görülen davanın tutuklu tek sanığı Mehmet Hakan Atilla’nın karar süreci başladı. Hakim Richard Berman, jüriye “görevlerinin tam olarak ne olduğuna ilişkin” sunumu ve Atilla’nın neyle suçlandığını anlatmasının ardından, bir odaya girerek kararı tartışmaya başladı.





Jüri değerlendirmesi sırasında yeni oturumlar yapılmasını talep edebilir, savunma ve iddia makamlarını toplayarak, kanıtlar hakkında sorular sorabilir ve daha detaylı bilgiler isteyebilirler. Jüri, Atilla’nın suçlu olup olmadığına karar verecek. Suçlu olduğuna karar vermesi durumunda, hakim çarptırılacak cezayı belirleyecek. Atilla’nın suçlu olmadığı kararı verilmesi halinde kısa süre içinde tahliye edilecek.





Jürinin karar verme süreci ile ilgili bir süre limiti bulunmuyor.





New York’ta Reza Zarrab’ın itirafçı tanık olduğu davada yargılaması sona eren eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın suçlu olup olmadığına karar verecek 12 asıl jüriden 2’sinin yerine yedeklerle geldi.





Adliye kaynaklarından alınan bilgiye göre, daha önce uzun mesafeli bir seyahat programı olduğunu belirten bir jüri ile bugün hasta olduğunu belirten bir başka jüri, davadan azledildi.





Heyetten çıkarılan 2 üye yerine, yedekte bekleyen jürilerden 2 kişi seçildi. Jürilerin isimleri ise açıklanmadı.





Öte yandan, Hakan Atilla’nın avukatları bugün son hamlede bulunarak, ‘haksız yargılama’ iddiasıyla davanın düşürülmesini talep etti. Gerekçe olarak da Türkiye’deki bir iddianamenin ABD’de yargılama konusu olamayacağını öne sürdü. Savcılığın, avukatların dilekçesine gün içerisinde cevap vermesi bekleniyor.





Hakim Berman şu anda jüriye Atilla’nın hangi maddelerden suçlandığına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Hakimin açıklamasından sonra duruşma salonunun hemen arkasında bulunan bir odaya geçecek olan jüri, Atilla hakkındaki suçlamaları değerlendirecek.