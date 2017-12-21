Samanyolu Haber /Dünya / May: Brexit tarihi ertelenebilir /21 Aralık 2017 00:31

May: Brexit tarihi ertelenebilir

İngiltere Başbakanı Theresa May 'olağanüstü durumda' Brexit tarihin ertelenebileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

İngiltere Başbakanı Theresa May kendi partisinin baskısı altında kalarak 'olağanüstü bir durumda' Brexit tarihinin ertelenebileceğini açıkladı. İngiltere Mart 2019’da AB’den çıkmayı hedefliyordu.

Uzayan Brexit müzakerelerinden dolayı baskı altında olan May, Brexit sürecini tamamlamak için kararlı olduğunu gösterdi:

"Daha kısa bir zaman önce, İşçi Partisi’nin lideri Noel'e kadar başbakan olacağını iddia ediyordu. Yanlış bir tahminde bulundu, ben ve Muhafazakarlar halen hükümeteyiz”

Avrupa Komisyonu, İngiltere’nin AB'den ayrılması sürecinin 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceğini duyurmuştu.

İngiltere 2. fasıl görüşmeleri boyunca AB kanunlarına uymaya devam edecek ancak hiçbir oy hakkı bulunmayacak.

AB komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker, "Brexit görüşmelerindeki ilk aşamanın çok zor geçtiğini ancak 2. aşamanın çok daha zor olacağını” söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber May: Brexit tarihi ertelenebilir Sonraki Haber >>

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Endonezya Türk İş adamını Türkiye'ye iade etti....

Endonezya Türk İş adamını Türkiye'ye iade etti....

O razı olsun yeter!

O razı olsun yeter!

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:18:22