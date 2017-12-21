May: Brexit tarihi ertelenebilir

İngiltere Başbakanı Theresa May kendi partisinin baskısı altında kalarak 'olağanüstü bir durumda' Brexit tarihinin ertelenebileceğini açıkladı. İngiltere Mart 2019’da AB’den çıkmayı hedefliyordu.





Uzayan Brexit müzakerelerinden dolayı baskı altında olan May, Brexit sürecini tamamlamak için kararlı olduğunu gösterdi:





"Daha kısa bir zaman önce, İşçi Partisi’nin lideri Noel'e kadar başbakan olacağını iddia ediyordu. Yanlış bir tahminde bulundu, ben ve Muhafazakarlar halen hükümeteyiz”





Avrupa Komisyonu, İngiltere’nin AB'den ayrılması sürecinin 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceğini duyurmuştu.





İngiltere 2. fasıl görüşmeleri boyunca AB kanunlarına uymaya devam edecek ancak hiçbir oy hakkı bulunmayacak.





AB komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker, "Brexit görüşmelerindeki ilk aşamanın çok zor geçtiğini ancak 2. aşamanın çok daha zor olacağını” söyledi.