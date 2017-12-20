Samanyolu Haber /Spor / 4 büyükler yakında küme düşürülecek /20 Aralık 2017 23:48

4 büyükler yakında küme düşürülecek

MHP'li Saffet Sancaklı, Meclis'teki konuşmasında "Size kötü bir haberim var yakında şu dört büyükleri yakında Süper Lig'de seyredemeyebilirsiniz." dedi.

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Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı bomba açıklamalarda bulundu.

‘BİR GÜN KÜME DÜŞECEKLER’

TBMM Genel Kurulunda devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi hakkında görüşlerini aktarmak için kürsüye gelen Saffet Sancaklı, kulüplerimize Avrupa’dan gelen men ve puan silme cezalarının altını çizerek, “Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un toplam borcu 7 milyara dayanmış hala Süper Lig’de mücadele edebiliyorlar. Şu anda dört büyüklerin bu mali tabloyla kulüp lisans kurallarına göre Süper Lig’de değil, 2.ligde olmaları lazım. Mali fair play bunu emrediyor. Niye düşürmüyorlar, çünkü koca koca kulüpler. Bir gün gelecek bu dört büyükler küme düşecek çok uzun değil” dedi.
‘TÜRK FUTBOLU UÇURUMA GİDİYOR’

Türkiye futbol federasyonunun çok kötü yönetildiğini belirten Sancaklı, “Uçuruma giden bir Türk futbolu var buna bir an evvel müdahale edilmeli. Şu kulüpler yasası bir an evvel çıkmalı. 7 yıldır bekliyor. Peki niye bekliyor? Orada bir madde var kulüp başkanları ve yöneticiler dönemlerindeki borçlanmadan sorumlu olacaklar diye. Bu madde bile bazı şeyleri kurtarmamıza yeter. Bakın sporumuz ve futbolumuz kötü yönetiliyor.” dedi.

‘SİZE KÖTÜ BİR HABERİM VAR’

Sancaklı, “Size kötü bir haberim var yakında şu dört büyükleri Süper Lig’de seyredemeyebilirsiniz. Lütfen elinizi çabuk tutun. 7 kulübümüz son 5 yılda Avrupa kupalarından 14 yıl men cezası aldı, çeşitli nedenlerden… Bu nedenlerden biri de mali durumları. Kulüpler Avrupa kupalarına gidemedi, men edildi. FIFA ve UEFA affetmiyor. Men ediyor, puanları siliyor. Peki tüm bunlar olurken futbol federasyonu ne iş yapıyor? “şeklinde konuştu.
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