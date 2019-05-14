Samanyolu Haber /Gündem / Athena'dan Samsun’da ‘Her şey güzel olacak’ şarkısını söyledi /14 Mayıs 2019 22:23

Athena'dan Samsun’da ‘Her şey güzel olacak’ şarkısını söyledi

19 Mayıs'ın 100. yıl etkinlikleri kapsamında ünlü rock grubu Athena dün gece Tütün İskelesi'nde bir konser verdi. Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, 'Her Şey Güzel Olacak' şarkısını seslendirmeden önce "Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanlar olarak daha aydınlık günlerde buluşacağız" dedi. Ardında da büyük bir coşkuyla şarkısını söyledi.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları ile beraber 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'da çıktıkları Tütün İskelesi'nin karşısında Kurtuluş Yolu üzerinde kurulan platformda sahne alan Athena, Samsunlular'a unutulmaz bir gece yaşattı.

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında verdiği iptal kararı sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, “Her Şey Güzel Olacak” şarkısına başlamadan önce bir kısa bir konuşma yaparak, “Bu ülkede çok farklı dinler, çok farklı diller, çok farklı insanlar, hepimiz başka bir yerden gelmiş olabiliyoruz. Fakat tek bir ortak cümle var. O da saygı. Hepimiz birbirimize saygı göstererek, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar olarak daha aydınlık günlerde buluşacağız” dedi.



Ardından da “Her şey güzel olacak” parçasını coşkuyla söyledi. Yaklaşık 2,5 saat süren konserde grubun bazı şarkılarına hayranları da eşlik etti.

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