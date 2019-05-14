AKP, Meclis'te o önergeyi reddettii

Meclis Genel Kurulu’nda HDP, cezaevlerinde yaşandığı öne sürülen hak ihlalleri ve görüş engelinin ortadan kaldırılması amacıyla araştırma önergesi verdi. Önerge ile ilgili görüş belirtmek üzere kürsüye gelen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in 180 gündür açlık grevinde olduğunu belirterek, “Abdullah Öcalan üzerinde yürütülen mutlak tecritin kaldırılması için açlık grevinde. Yani 180 gündür bu Meclis’in bir üyesi açlık grevinde. 30 siyasi tutsak, tecridin kaldırılması için ölüm orucuna başladı. Tabii ki mesele sayılar değil, mesele insan yaşamı. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza tekrar sesleniyorum, 188 gündür aç bir milletvekili var ve o milletvekilinin yaşamından da bütün bu sıralarda oturan arkadaşlarımız sorumlu ve onu yaşatma görevi vardır. Bu görev ve sorumluluğa bütün Meclis’i tekrar davet ettiğimi belirtiyorum” dedi.





‘8 YILDIR GÖRÜŞME YOKTUR’ İFADESİ DOĞRU DEĞİLDİR’





AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AKP’nin ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışında bir parti olduğunu bildirerek, “İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la görüşme meselesi uzun zamandır devam ediyor. Sizin söylediğiniz rakamlar doğru değil, bu rakamları çok net olarak ben sizlere yazılı olarak da ifade edebilirim. Burada, Abdullah Öcalan’ın zaman zaman, kendi talebiyle, avukatlarıyla görüşmek yerine ailesiyle görüşme talebinin olduğunu biliyoruz, zaman zaman avukatlarıyla görüşme var. ‘8 yıldır görüşme yoktur’ ifadesi doğru değildir. Bunları siz de biliyorsunuz ve bu konuda hükûmetimizin sürekli teması var, arayışları var, bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar var. Açlık grevlerinin hukuki bir mesele olmaktan çok, HDP’nin bunu bir siyasi kaldıraç olarak kullandığını ve açlık grevlerine yatırılan insanları, verdiği mücadeleyi keşke Meclis’te çözüm için, kardeşlik için ve Türkiye’deki bu problemin çözümü için vermiş olsalar” diye konuştu.





‘ÇOK SAYIDA İNSAN HAYATI TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYA’





HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ise söz alarak, şöyle konuştu:





“Konu siyasi polemik noktasını çoktan aştı. Çok sayıda insan hayati tehlike ile karşı karşıya. Biz bu meseleyi siyasi kaldıraç, argüman olarak kullanmıyoruz. İmralı’daki 4 hükümlü açısından baktığımızda hükümlü haklarını kullanmalarının önünde hiçbir yasal, anayasal engel yoktur. Tam tersine, yasal, anayasal ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmeler açısından baktığımızda bunun yapılması bir haktır. Bu hakkın teslim edilmesi gerekiyor.”





ÖNERGE REDDEDİLDİ





Oluç’un konuşmasının ardından Meclis Başkanvekili Levent Gök’ün oylamaya sunduğu grup önerisinin gündeme alınması reddedildi. Bunun üzerine HDP Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Diyaret Dilan Taşdemir, önerinin gündeme alınmamasına tepki göstererek kürsüye geldi. Kürsüde bir süre bekleyen milletvekillerinin bu tutumuna AKP sıralarından tepki gösterildi. Meclis Başkanvekili Levent Gök, AK Parti ve HDP arasında tartışmanın başlaması üzerine birleşime 10 dakika ara verdi.