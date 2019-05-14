YSK'nın kritik isminin kirli defteri ortaya çıktı

Refik Eğri’nin Kayseri’de mülk zengini olduğu ortaya çıktı. Hakim Refik Eğri’nin Kayseri’de biri 450 metre kare dubleks olmak üzere toplam iki daire ve bir de Kayserili hukukçuların bulunduğu Hukuk Plaza’da bürosu var.







GÜL’ÜN ADINDAN ESİNLENEREK GÜL SİTESİ ADI VERİLMİŞTİ





Kayseri Yeni Haber’den Recep Bulut’un haberine göre; 2007 yılında Mehmet Özhaseki’nin Belediye Başkanlığı döneminde toplam 196 üyeli bir kooperatifi kuruldu. Kooperatifin adı o tarihler de Cumhurbaşkanı olan ve Özhaseki ve ekibinin can-ı gönülden bağlı olduğu Abdullah Gül’ün adı verildi. Peşinden Özhaseki’nin Belediye Başkanlığı yaptığı tarihler de 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan Kayseri’nin Malatya yolu üzerinde kente tepeden bakan Mimarsinan sırtların da Tavlusun mevkiindeki 60 dönüm arsa Gülkent Kooperatifine toplam 3 trilyon 850 liraya (O tarihte ki para birimiyle) satın alındı.





196 üyeli kooperatifin arsası satın alındıktan sonra 2013 yılında yapım işine başlandı ve toplam 7 blok 2014 yılında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Hak sahiplerinin çoğunluğu Özhaseki’ye yakın varlıklı esnaf ve sanayicilerden oluşuyordu. Normal daireler planlanandan çok daha pahallıya yani 165 bin Euro’ya malolmuş, çoğu sanayici bu rakamların altından kalkamayacağı gerekçesiyle dairelerini satmak zorunda kalmıştı. Üyeler arasında dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, oğlu Enes Özhaseki, kızı Elif Özhaseki, kardeşi Mustafa Özhaseki ve ağbisi Ali Özhaseki’nin oğlu Kemal Özhaseki de yer alıyordu. Ancak daha sonra Özhaseki’nin oğlu Enes Özhaseki, kardeşi Mustafa Özhaseki ve ağbisi Ali Özhaseki’nin oğlu Kemal Özhaseki Gülkent’teki dairelerini satıp Gülkent Sitesi’nden ayrıldı.





ÖZHASEKİ’NİN KOMŞUSU HAKİM REFİK EĞRİ





Özhaseki ailesinin önde gelen isimlerinin yanı sıra bir komşusu daha vardı. Kayseri Adliyesi’nde Hakim olarak görev yapan ve daha sonra Mersin Adliyesi’ne, peşinden de Yargıtay Üyeliği’ne atanan Hakim Refik Eğri’de Özhaseki’nin komşuları arasında yer alıyordu. Değme sanayicilerin bile, “Biz bu rakamların altında kalkamayız!” diye dairelerini satıp ayrıldıkları o günler de Gülkent’te Hakim Refik Eğri’nin hakimlik maaşıyla nasıl daire sahibi olduğu sıkça konuşuluyordu.





Gülkent’in eski yöneticilerinden biri, “Gülkent’te iki tip daireler var. Biri 285 metre kare diğerleri de 7 blokun 13’üncü katını boydan boya kapsayan toplam 4+1 oda ve üç ayrı banyodan oluşan dubleks daireler. Site de 45O metrekarelik 7 dubleks daire bulunuyor. Bu dubleks dairlerden birinde Sayın Özhaseki ve yakınları oturuyordu. Dubleks daireler de öyle rastgele herkese verilmemişti. E Blok 13’ncü katta ki Dubleks dairede de Hakim Refik Eğri oturuyordu. Gerek Mersin’deyken ve gerekse Ankara’dayken fırsat buldukça Kayseri’deki evine gelip gidiyordu. Zaten ev dayalı-döşeli olduğu için bir sıkıntısı olmuyordu” dedi.





DUBLEKS DAİRESİNİ KAÇ LİRAYA SATTI





Gülkent Sitesi’nin sakinlerinden biri, “Hakim bey Kayseri’den gidip önce Mersin’e sonra da Ankara’ya yerleşince boş duran dairesine bir hayli yüksek olan bina ortak aidatları ödeme konusunda zorlanıyordu. Zaman zaman da aksattığı için bina yönetim kurulu nezdinde sıkıntıya giriyordu. Artık Kayseri’ye gelip Kayseri’de yaşamak gibi bir düşüncesi kalmamış olmalı ki yaklaşık üç ay önce dairesini Avize işi yapan Ali Lafçı’nın doktor olan oğluna yaklaşık 900 bin liraya sattı diye duyduk” dedi.





30 AĞUSTOS CADDESİ’NDE LÜKS DAİRESİ VAR





Hakim Refik Eğri’nin bir de 30 Ağustos Caddesi Gülkonak Apartmanının birinci katında 230 metrekarelik lüks dairesi var… Satmadan önce Özhaseki’nin oturduğu Gülkent Siteleri’nde oturmayı tercih eden Hakim Erfik Eğri, 30 Ağustos Caddesi Gülkonak Apartmanındaki dairesini kiraya vermişti.





HUKUK PLAZADA BÜROSU VAR





Kayseri’de uzunca bir süre görev yapan Hakim Refik Eğri’nin Kayseri’nin merkezinde Gevher Nesibe Parkı önünde yapılan 15 katlı Hukuk Plaza’nın 12’nci katında da bir bürosu var. Refik Eğri’nin hakimlik görevi devam ettiği için bu büroyu bir başkasına kiraya verdi.





Recep Bulut, yazısını şöyle noktaladı:





“Yani anlayacağınız İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için “evet” oyu veren Hâkim Refik Eğri Kayseri de adeta mülk zengini…





Ne diyelim Allah bereket versin!”















