Atatürk'e hakaret eden yazar tutuklandı

Afet İnan için "Çankaya'nın nikâhsız first lady'si" diyen Yeşilyurt'un tutuklanma gerekçesi "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek."





Atatürk için "1938'de geberen p*ç" diyen ve Nur cemaatinin AKP'ye yakın kanadında hoca olan Hasan Akar ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt, Bakırköy Adalet Sarayı'na teslim oldu; Atatürk'e de hakaret etmediğini savundu.





Yeşilyurt şöyle konuştu:

"Kaçmadım. Bir meczupla beni karıştırdılar. 7 ay önce videosu çekilmiş. Onun fotoğrafıyla beni yan yana koydular. O kaçıyor, ben kaçmıyorum. Benim onunla ne alakam var? Yalnız burada çifte standart var. Ben o programa konuk olarak gittim. Moderatörler yok. Hakkaniyet olması lazım. Şimdi o insanlar meydanda yok. 4 gündür evde polis bekliyorum. Çocuklarıma dedim ki 'Ben gidiyorum artık. Dayanamayacağım.' Kaçmadım, buradayım. Bu bilinsin."







"Günlerce benim psikolojimi bozdular. 'Yalancı müptezel.' dediler. 'Kaçtı.' dediler. O günkü program... 16 sene evvel 'Atatürk'ün Gönül Galerisi' kitabını yazdım. Aktüel dergisine kapak oldu. Posta gazetesi, 'Ata ne kadınlar sevdi' diye haber yaptı. Milliyet gazetesi de kitabın haberini yaptı. O gün beni övüyorlardı. Bugün ne oldu da bana sövüyorlar? 'Ata'ya sövdü, FETÖ’yü övdü' diyorlar. Fethullah Gülen’in en kuvvetli zamanlarında ben 'Pensilvanya Canbazı' kitabını yazdım. Hastayım, tutuklandığım taktirde can güvenliğimin sağlanmasını talep ediyorum."





Ne olmuştu?





Basın Savcısı Ertuğrul Sarıyar, önceki gün Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatmıştı.





Savcılık, şüpheliler Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatı vermişti. Ancak Akar ve Yeşilyurt'a ulaşılamamıştı.





Bunun üzerine soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Yeşilyurt ve Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti. Mahkeme de talebi kabul ederek Akar ve Yeşilyurt hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.