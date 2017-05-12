Trump öyle bir şey ima etti ki!..

ABD Başkanı'yla eski FBI Başkanı arasındaki gerilim tırmanıyor





ABD Başkanı Donald Trump görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanı James Comey'e karşı daha önce sert sözlerle yüklenmiş ve Comey için “gösteriş budalası” diyerek tribünlere oynadığını iddia etmişti. Adalet Bakanlığı yetkililerinin tavsiyesi olmasaydı bile Comey’i kovacağını belirten Trump, FBI’ın eski başkanını görevden almanın kurumun Rusya soruşturmasıyla ilgisinin olmadığının ve soruşturmayı düşürmesi için hiç baskı yapmadığının altını çizdi.





Bugün ise Başkan Trump, Comey ile yaptığı görüşmelerin gizli tapelerinin olduğuna dair bir tweet attı. Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Trump, attığı tweet ile Comey’nin ses kaydı olabileceğini ima ederek, “Comey, dua etsin de sohbetimizin herhangi bir ‘tapesi’ yoktur” yorumunu yaptı. Trump, Comey’nin basına gitmesi durumunda bunların sızdırılabileceğini ima etti. Trump bu tweet ile adeta aba altından sopa gösterdi. Henüz ortada bir ses kaydının olup olmadığına dair kesin bir açıklama olmasa da Beyaz Saray Sözcüsü bu konu hakkında bir açıklama yapmaktan kaçındı.





AKILLARA NİXON GELDİ





Trump daha önce eski Başkan Barack Obama’nın da ofisinde dinleme cihazları olduğunu iddia etmiş ve buna dair hiçbir delil göstermemişti. Trump’ın tweet’inin New York Times’ta yer alan ve Comey ile Trump arasında geçen bir diyalogun merkeze alındığı bir makaleyle ilgisi olduğu tahmin ediliyor. Haberde, Comey yakınlarına Trump’ın kendisine sadık olmasını istediği ve FBI Başkanı’nın bunu reddettiği kaydediliyor.





Trump’ın attığı bu mesaj ise birçoklarına ABD’nin eski başkanlarından Richard Nixon’ı anımsattı. Öyle ki Nixon da Oval Ofis’te konuklarının ve toplantı yaptığı kişilerin bilgisi olmadan görüşmeleri kaydetmiş ve 1973’te patlak veren Watergate skandalıyla birlikte Nixon, ABD’de istifa eden ilk başkan olmuştu. ABD’li tarihçi Michael Beschloss da bu konu hakkında, “ABD başkanlarının Nixon’ın 1973’te yaşadığı skandalın ardından misafirlerinin ses kayıtlarını almayı bırakması gerekiyor” yorumunu yaptı.