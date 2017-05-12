Samanyolu Haber /Gündem / Trump öyle bir şey ima etti ki!.. /12 Mayıs 2017 19:48

Trump öyle bir şey ima etti ki!..

ABD Başkanı Donald Trump ile hafta başında görevden aldığı FBI başkanı James Comey arasındaki polemik yeni bir boyut kazandı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı'yla eski FBI Başkanı arasındaki gerilim tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanı James Comey'e karşı daha önce sert sözlerle yüklenmiş ve Comey için “gösteriş budalası” diyerek tribünlere oynadığını iddia etmişti. Adalet Bakanlığı yetkililerinin tavsiyesi olmasaydı bile Comey’i kovacağını belirten Trump, FBI’ın eski başkanını görevden almanın kurumun Rusya soruşturmasıyla ilgisinin olmadığının ve soruşturmayı düşürmesi için hiç baskı yapmadığının altını çizdi.

Bugün ise Başkan Trump, Comey ile yaptığı görüşmelerin gizli tapelerinin olduğuna dair bir tweet attı. Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Trump, attığı tweet ile Comey’nin ses kaydı olabileceğini ima ederek, “Comey, dua etsin de sohbetimizin herhangi bir ‘tapesi’ yoktur” yorumunu yaptı. Trump, Comey’nin basına gitmesi durumunda bunların sızdırılabileceğini ima etti. Trump bu tweet ile adeta aba altından sopa gösterdi. Henüz ortada bir ses kaydının olup olmadığına dair kesin bir açıklama olmasa da Beyaz Saray Sözcüsü bu konu hakkında bir açıklama yapmaktan kaçındı.

AKILLARA NİXON GELDİ

Trump daha önce eski Başkan Barack Obama’nın da ofisinde dinleme cihazları olduğunu iddia etmiş ve buna dair hiçbir delil göstermemişti. Trump’ın tweet’inin New York Times’ta yer alan ve Comey ile Trump arasında geçen bir diyalogun merkeze alındığı bir makaleyle ilgisi olduğu tahmin ediliyor. Haberde, Comey yakınlarına Trump’ın kendisine sadık olmasını istediği ve FBI Başkanı’nın bunu reddettiği kaydediliyor.

Trump’ın attığı bu mesaj ise birçoklarına ABD’nin eski başkanlarından Richard Nixon’ı anımsattı. Öyle ki Nixon da Oval Ofis’te konuklarının ve toplantı yaptığı kişilerin bilgisi olmadan görüşmeleri kaydetmiş ve 1973’te patlak veren Watergate skandalıyla birlikte Nixon, ABD’de istifa eden ilk başkan olmuştu. ABD’li tarihçi Michael Beschloss da bu konu hakkında, “ABD başkanlarının Nixon’ın 1973’te yaşadığı skandalın ardından misafirlerinin ses kayıtlarını almayı bırakması gerekiyor” yorumunu yaptı.
<< Önceki Haber Trump öyle bir şey ima etti ki!.. Sonraki Haber >>

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:33:19