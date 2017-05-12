Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet gazetesi'ne operasyonda yeni safha /12 Mayıs 2017 18:11

Cumhuriyet gazetesi'ne operasyonda yeni safha

Cumhuriyet.com.tr'nin Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin haberde kullandıkları "İlk F... iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" başlığı nedeniyle site yetkilisi Oğuz Güven gözaltına alınırken, haber tweetinin altına yorum yapan 32 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

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Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Radikal, CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Sözcü ve son olarak Cumhuriyet gazetesinde çalışan Oğuz Güven'in gözaltı süresini 7 güne uzatırken, 'terör örgütü propagandası' ve 'kişinin hatırasına hakaret suçlaması yöneltti.

Cumhuriyet.com.tr, daha sonra haberin başlığını "İlk F... iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper kamyon kazasında feci şekilde can verdi" şeklinde değiştirmişti.

Tweete yorum yapan 32 kişi hakkında da soruşturma

Savcılık, ayrıca haber tweetinin altına yorum yapan 32 kişi hakkında da soruşturma başlattı.



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